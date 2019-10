KORINA SANCHEZ, TINATAMAD NA SA RATED K?

ADVERTISING

HABANG pinapanood ko ang palabas ni Korina Sanchez last Sunday, October 27 , ini-expect ko na may dating ang Rated K show ni Ate Koring para kanilang Halloween 2019 episode.

Pero waley na waley na pala. Sa totoo lang, dismayado na ako sa mga istorya na ipinapakita nila sa publiko kumpara noong early years ng palabas na naaaliw kami dahil totoong nagta-trabaho ang mga researchers, segment producers and writers ng Sunday show.

Feeling ko tinatamad na si Ate Koring sa show niya. Kung ikukumpara ang palabas niya sa magazine show ni Jessica Soho sa Kapuso Network na KMJS ay uubuhin si Ate Koring sa kakaining alikabok.

Sa panahon ng pagalingan, waley na si Ate Koring. Naiwanan na siya ika nga. Hindi na magagaling ang mga researchers, writers at SP niya sa show para mag-isip at maghanap ng matinong istorya na hindi recycle at papetiks-petiks na lang para may “mairaos” lang tuwing Sunday. Suggestions ko para sa Rated K ay hire new researchers, magagaling na mga writers at segment producers the fact na pop culture at kulturang Pilipino naman ang basehan ng mga stories nila na magiging interesting sa mga viewers.

Ano na ang nagyari sa galing ng isang Korina Sanchez?

For breather, take a break muna ang Rated K para makapagmuni-muni muna si Ate Koring or baka naman much better na mag-retire na si Korina Sanchez sa show niya para mas maalagaan niya ang mister na si Mar Roxas at ang mga cute nilang kambal na sina Pepe and Pilar?

Any suggestions?