Koreanovelang ‘Secret Garden’ nina Hyun Bin at Ha Ji Won, muling mapapanood sa GMA-7!

NANUMBALIK ang interes ng publiko sa Korean superstar na si Hyun Bin dahil sa tagumpay ng kanyang pinagbidahang KDrama sa Netflix na ‘Crash Landing on You‘ kasama si Son Ye-Jin. Bumenta sa mga Pinoy ang development ng kuwentong pag-iibigan ng isang sikat na South Korean socialite/businesswoman (Yoon Seri) na napadpad sa North Koreaa by accident. Dito naman niya nakilala ang ideal soldier na si Captain Ri. Dahil sa ganda ng kuwento, acting ng mga bida at support cast, theme songs at visuals ng programa ay muling naging matunog ang pangalang ‘Hyun Bin‘.

Sa totoo lang, matagal nang may fanbase sa Pilipinas si Hyun Bin. Patunay na r’yan ang paglabas ng bagong endorsement nito para sa isang telecommunications company sa Pilipinas at sikat na retail brand. Hindi na kami magtataka kung magkakaroon pa ng ikatlo at ikaapat na endorsement si Hyun Bin sa bansa, huh!

Unang minahal ng Kapuso viewers si Hyun Bin nang magbida ito sa ‘My Name is Kim Sam Soon’ na ipinalabas noong 2006 sa GMA-7. Nagkaroon pa nga ito ng remake noong 2008 na pinagbidahan nina Regine Velasquez at Mark Anthony Fernandez.

Ang ‘Secret Garden‘ naman ang sumunod na KDrama romcom na ginawa ni Hyun Bin kasama ang isa pang sikat na Koreanovela Queen na si Ha Ji Won (Hwang Jini).

Kuwento ito ng dalawang taong magkaiba ang personalidad. Si Owen (Hyun Bin) ay isang mayamang tagapagmana ng isang sikat na department store business. Tamad ito, pero madiskarte. Makikilala niya si Jamie (Ha Ji Won), isang middle-class stuntwoman na maraming gustong patunayan sa sarili. Dahil sa love-hate relationship na mabubuo sa pagitan ng dalawa ay isang misteryo ang mangyayari – magkakapalit sila ng katawan! Ano kaya ang mangyayari sa nakakalokang kuwentong ito nina Owen at Jamie?

Marami ang nagsasabi na ang ‘Secret Garden’ ang pinakapaborito nilang KDrama na ginawa ni Hyun Bin. Sure kami na marami ang manonood muli at maaaliw naman ang mga bagong fans ng bachelor na ito. Yes, single pa rin in real-life si Hyun Bin!

Mapapanood na simula ngayong Lunes, June 15 ang ‘Secret Garden‘ sa GMA Afternoon Prime pagkatapos ng Philippine version ng ‘Stairway to Heaven’ na pinagbibidahan naman nina Dingdong Dantes at Rhian Ramos. Papalitan nito ang timeslot ng katatapos na ‘Onanay’.

Bigla tuloy kami napaisip: Kung magkakaroon ng remake ang ‘Secret Garden’ sa Pilipinas, sino ang gusto ninyong gumanap bilang Owen at Jamie?