Kokoy de Santos, naiipit kina Barbie Imperial at Alex Diaz sa ‘Oh, Mando’!

HABANG tumatagal ang lockdown situation ng mundo ay lalong dumarami ang mga BL o Boy Love series sa Pilipinas. Ang pinakabagong aabangan for sure ng mga tao ay ang ‘Oh, Mando’ ng IWantTFC dahil trailer pa lang ay sobrang nakaka-good vibes na.

Bago pa man nagkaroon ng ECQ sa bansa ay kasado na ang proyektong ito ni Direk Eduardo Roy Jr., na siya rin nagdirek sa controversial Cinemalaya film na Fuccbois at ilan pang socially relevant Cinemalaya indie films.

Reunited sila ng kanyang Fuccbois lead star na si Kokoy de Santos, na maituturing na ‘BL King’ na Pinas dahil sa success ng tambalan nila ni Elijah Canlas sa Gameboys, na ang balita namin ay magkakaroon ng season 2 at posibilidad din na magkaroon sila ng pelikula. Ngayon nga ay maglalabas na rin ng Gameboys Merchandise ang IdeaFirst (producer ng BL series) dahil na rin sa demand ng kanilang loving fans. Taray!

Naka-ilang taping days na rin ang ‘Oh, Mando!’ bago pa nagkaroon ng pandemya. Naihabol ang pagshoot ng mga remaining scenes kaya naman sa wakas ay mapapanood na ng mga tao. Bida rito si Kokoy na torn between two lovers: ang babaeng fresh, maganda at sexy na may crush sa kanya (Barbie Imperial) at ang guwapong hunk na umaaligid sa kanya (Alex Diaz). Sino nga ba sa dalawa ang tunay na tinitibok ng puso niya? Ang gwapo na nga, ang ganda pa niya, huh! Haba ng hair!

In fairness, mukhang light, relatable and chill lang ang ‘Oh, Mando’ compared sa ibang BL series. Maganda rin na litaw ang feminine side ng karakter na pinoportray ni Kokoy na para sa amin ay mas realistic. Mukhang dito rin makikita ang more fun and relaxed side ni Barbie Imperial na in the recent years ay puro sexy drama ang naging project.

Ang biggest surprise for us ay ang pagtanggap ni Alex Diaz sa proyektong ito lalo pa’t na-involve ito sa ilang kontrobersya in last year. Siguro ay this is her lowkey way of ‘coming out’ of his shell – and we’re happy for him!

Panoorin ang trailer ng ‘Oh, Mando‘ and see why we’re looking forward to this series!