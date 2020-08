Klaudia Koronel doble ang sakit na nararamdaman sa pagpanaw ng ina sa Pilipinas

ADVERTISING

DOBLE ang sakit na nararamdaman ng dating sexy actress na si Klaudia Koronel sa pagpanaw ng inang si Tess Dacula nitong August 15. Hindi man lang kasi niya makikita sa huling pagkakataon at maihahatid sa libingan ang inang namatay dahil sa komplikasyon sa diabetes.

Kasalukuyang nasa Los Angeles, California si Klaudia at nagtatrabaho bilang certified nurse assistant. Gustuhin man niyang umuwi ng Pilipinas pero dahil sa mahabang quarantine procedures dahil sa covid-19 ay hindi na rin niya aabutan ang libing ng ina.

“Pag-uwi ko ng Pilipinas 14 days akong iku-quarantine sa hotel, tapos five days mong hihintayin yung result ng covid test, so hindi na rin talaga ako aabot. Ngayon daw kasi dapat kapag may patay sa pamilya dapat mailibing na agad kasi nga pandemic,” himutok sa amin ni Klaudia nang makausap namin via Messenger.

“Totoo pala yung ganito, yung nararanasan ng mga nagtatrabaho sa abroad na namatayan ka ng mahal mo sa buhayn pero hindi ka makauwi. Sobrang sakit.

“Sa video call na lang ako nagpaalam sa kanya kahit hindi na niya ako naririnig kasi patay na siya. Parang napanood ko na ito ng ilang beses sa mga documentary, yung may covid na namatayan tapos hindi sila makalapit, sinunog pa.

“Iba pala ang pakiramdam kasi naranasan ko na. Ito hindi covid pero yung sitwasyon diyan… hindi mo naman maaabutan. Ganun pala yung hirap na nararanasan nila.

“Ang sakit Ma… Sobrang sakit talaga. I love you Mama ko. Mami-miss kita… paalam,” emosyunal pa niyang pahayag.

Ayon pa kay Klaudia, wala rin sa Pilipinas ang dalawang kapatid niya dahil OFW din sila kaya ang bunsong kapatid lang nila ang naiwan sa Pilipinas para mag-asikaso sa libing ng kanilang ina.

“Ang hirap mamatayan sa ganitong sitwasyon na may covid at pandemic, hindi makabiyahe. Ang isa kong kapatid nasa Mindoro, walang masakyan,” muli niyang pahayag sa amin.

Naniniwala naman si Klaudia na kahit hindi siya makauwi ng Pilipinas ay maiintindihan ito ng kanyang ina.

“Handa na rin naman ako sa mangyayari kasi pareho na kaming pagod, eh. Ako lahat ang nagpo-provide tapos siya pagod na rin yung katawan niya. Sana maintindihan niya ako ngayon,” huling pahayag ng dating sexy actress.