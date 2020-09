Kinita ni Gladys Guevarra sa palitaw business tinangay ng live-in partner

ADVERTISING

SA FACEBOOK LIVE umiyak na ibinulalas ng singer comedienne na si Gladys Guevarra nitong September 2 ng gabi ang sama ng loob sa live-in partner niyang si Leon Sumagui sa pagtangay nito ng perang bayad kinita niya sa kanyag palitaw business at sa advance payments ng mga customers na umorder na. Nagsimulang magnegosyo si Gladys ng mga kakakanin few months ago nang magsimula ang community quarantine dahil sa COVID-19.

Ayon kay Gladys, dahil walang online transactions ang kanyang banko kaya sa GCash at BDO account ng dating partner niya dumidiretso ang lahat ibinabayad sa kanya.

“Ang salita po ng partner ko, ang ilalagay na lang siya sa system at sa page is yung BDO account niya, BPI account niya, at GCash niya, sa kadahilanang wala akong BDO online. So, hindi ko mamu-monitor lahat ng perang papasok or lahat ng ibabayad sa orders.

“So, pumayag ako out of trust, out of good faith, dahil nga partner ko siya at karelasyon ko siya,” lahad ni Gladys.

Nagkaroon ng matinding away sina Gladys at ang partner nito na humantong sa hiwalayan at sa paghahabol ni Gladys sa perang hawak ni Leon.

ADVERTISING

“Okay, fine. Hiwalay na po kami today, wala na po kami today!” sabi pa ni Gladys.

Patuloy niya, “Di ba, ang sakit sa loob na karelasyon mo pa? Well, I’m not saying itinakbo yung pera, but some of it tinakbo na talaga dahil ayaw nang sumagot ngayon (sa phone). Ayaw nang ibigay, ayaw nang sumagot ng tawag.

“At mapapatunayan ko naman po yan at mapapatunayan ng lahat ng umorder dahil lahat po ng finorward niyong payments, nakita ninyo kung kanino nakapangalan yung BDO account at yung GCash. Hindi sa akin. Hindi sa akin.

“Never pong nasira ang pangalan ko tungkol sa pera,” giit pa ni Gladys.

“Ang sakit. Tangna, kung sino pa, yung the least person na pinagkakatiwalaan mo. Grabe talaga ang sakit,” himutok ulit niya.

Nagbigay din siya ng mensahe sa dating live-in partner.

“Alam mo, kung mapapanood mo ‘to, Leon, hindi na masakit ang pagkawala mo, eh. Ang masakit dun ay ilan ’tong mga taong ito na tatanggalin mo ang tiwala sa akin dahil sa ginawa mo.”

Naikuwento rin ni Gladys na iniwan ng ex-partner niya na down ang system ng kanyang computer at binura ang lahat ng records ng kanyang negosyo.

Ani Gladys, “Hindi ako naiiyak, Leon, kasi nawala ka. Wala kang kuwentang tao, Leon. Bawat kibot sa ‘yo, pera. Kung hindi ito nagma-matter sa ‘yo, ang tingin sa ‘yo, negosyo lang?

“Passion sa akin ‘to, kasi pagluluto ‘to. Grabe ‘tong ginawa mo sa akin, Leon, grabe.”

Dahil sa nangyari ay kinansela munang lahat ni Gladys ang orders mula September 3 onwards.

“Lahat po ng naka-order na at nakapag bayad para sa palitaw at kalamay at puto, ikina-cancel po muna namin lahat. And yes, kinakailangan po naming i-refund lahat ng pera ninyo.

“Maraming salamat po. Aayusin na po namin ito sa lalong madaling panahon. Thank you po sa pang unawa.For the meantime, pinapa-deposit ko po pabalik sa inyo ang mga pera ninyo,” pakiusap ng singer-comedienne sa kanyang mga suki.