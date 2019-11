‘Kings of Reality Show’, dedicated para sa mga ‘struggling artists’

Mapapanood sa movie ang mga artista at politicians na nilapitan niya para hingan ng tulong kabilang sina Sen. Bong Go, Sen. Bato dela Rosa, Sen. Manny Pacquiao, Coco Martin, Joey de Leon at marami pang iba.

KITANG-KITA sa pelikulang Kings of Reality Shows na nagkaroon ng private screening sa UP Film Center last Friday (Nov. 15) kung paano pinagpursigihan ni Ariel Villasanta na matapos ang pelikula.

May “cameo role” din si Pangulong Digong Duterte sa The Kigs of Reality Show. Yon nga lang, wala siyang dialogue.

May participation din ang Pinoy Pride at American Idol finalist na si Jasmine Trias. Hindi nga lang malinaw sa amin kung totoong scripted ang pagwo-walkout niya sa hotel pagkatapos niyang mapikon kay Ariel.

Mapapanood din sa pelikula ang katanden ni Ariel na si Maverick kaya para sa mga nakaka-miss ng tambalang Ariel & Maverick, muli niyo silang makikitang magkasama sa movie.

Maganda ang lessons na matututunan sa pelikula – yung hindi natin kaagad kailangang mag-give-up sa ating mga pangarap kahit nahihirapan na tayo. Kasi sila nga (Ariel & Maverick), pagkatapos makilala sa Pilipinas ay tinarget naman nila ang Hollywood at inambisyon pang makasali sa American Idol. Yon nga lang, along their journey sa Amerika ay lumabas ang iba’t ibang problema na naging dahilan din para magkahiwalay ang dalawang magkaibigan.

Sa mga tinatawag ni Ariel na “struggling artists” para sa inyo ang pelikulang ito. Kasi may matututunan talaga kayo, huh.