KILIG! Sue Ramirez, bagong babae ni Gerald Anderson!

ADVERTISING

MASASABI na rough ang taong 2019 para kay Gerald Anderson. Marami ang nagalit sa Kapamilya actor dahil sa diumano’y pakikipagrelasyon nito sa kanyang ‘Between Maybes’ leading lady na si Julia Barretto habang in a relationship pa sila ni Bea Alonzo. Dito tuloy nauso ang ‘ghosting’ sa kaalaman ng mainstream media, huh!

For a while ay nag-lie low muna si Gerald sa paggawa ng TV and movie projects. Tulad nga ng sabi nila, let the issue die down first and go back with a bang at ‘yun nga ang ginawa ni Gerald Anderson bilang bida sa action-drama series ng ABS-CBN na ‘A Soldier’s Heart’ kung saan umaarangkada ang kanyang karakter bilang sundalo na may mga pinagdaaanan along with his comrades tulad nina Carlo Aquino, Elmo Magalona, Nash Aguas, Jerome Ponce, Vin Abrenica, Yves Flores at si Sue Ramirez, ang nag-iisang dalaga sa mundo ng mga makikisig na lalaki.

Habang tumatagal ang istorya ay lalong nakikitaan ng chemistry sina Gerald at Sue bilang Alex at Lourdes. Kapag titingnan mo nga ang comments section sa YouTube ng mga videos ng mga eksena nilang dalawa ay tila dumadami na ang ‘shippers’ ng bagong tambalang ito na tinatawag din na ‘SueRald’.

In fairness, may kilig din ang love-hate relationship nila rito. Makakayanan kaya nila labanan ang nararamdaman ng kanilang karakters sa programa? Ang mas importanteng tanong ay kung kaya ba ni Sue na ma-fall kay Gerald? Guard your heart! Charot!

Anyway, palabas ngayon sa bansang Cambodia ang pelikulang Between Maybes nina Gerald at Julia. Sa totoo lang, malakas talaga ang chemistry nilang dalawa at para sa amin ay nakakakilig talaga ang pelikula na shinoot pa sa Saga Prefecture ng Japan. No wonder na nagka-‘something’ ang dalawa. That’s all!

ADVERTISING