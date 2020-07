Kathryn Bernardo sa ABS-CBN: ‘Hindi ka namin iiwan hanggang sa makabangon ka muli’

ADVERTISING

MANANATILI pa rin sa Star Magic at sa ABS-CBN si Kathryn Bernardo kahit sarado na ang TV network na nagpasikat sa kanya at nagbigay ng magandang buhay.

“Ang dami mong pinagdaanan nitong mga nakaraang buwan. Ang daming sumubok sa ‘yo — nangmaliit at kumutya. Pero hindi ka sumuko. Nandito ka pa rin, patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa aming lahat,” post ni Kathryn sa kanyang Instagram account.

Nagsimula ang career ni Kathryn sa ABS-CBN sa programang Goin’ Bulilit noong 2003. Nabigyan siya ng magagandang projects – mga tumatak na teleserye – at nakagawa rin siya ng mga blockbuster movies kasama ang boyfriend na si Daniel Padilla sa Star Cinema.

Sinigurado ng aktres na hindi niya iiwan ang ABS-CBN ngayong nasa madilim itong sitwasyon or dark time.

Aniya, “Kami naman ngayon, hayaan mong kami ang magbigay ng liwanag sa ‘yo sa panahong pinaka-kailangan mo kami. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Hindi ka namin iiwan hanggang sa makabangon ka muli.”

Patuloy ng aktres, “Magpakatatag ka. Kakayanin natin ’to nang magkakasama. Mahal kita, ABS-CBN. Tandaan mo ’yan.”

Kabilang sa mga top rating teleserye na ginawa ni Kathryn sa ABS-CBN with Daniel ay Princess and I, Got To Believe, Pangako Sa’ Yo at La Luna Sangre.

Pumatok naman ang kanilang tambalan sa mga pelikulang Crazy, Beautiful You, Barcelona: A Love Untold, Can’t Help Falling In Love at The Hows of Us.

Nakatakda sanang muling magsama sa bagong teleseryeng Tanging Mahal ang Kathniel pero dahil sa pagpapasara ng Kongreso sa ABS-CBN kaya hindi na muna ito matutuloy.