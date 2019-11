Kasalang Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo, may final date na?

ADVERTISING

AS OF THIS writing, wala pa definite o napipiling araw kung kailan ikakasal ang engaged couple na sina Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo.

Say lang ni Matteo sa mga nagtatanong sa kanya kung kailan ba talaga ang kasal, simple lang ang reply ng binata: ” Wala pa. I will let you know,” sabi niya sa TV reporter na si MJ Felipe sa recent interview nito.

Nasa last quarter na tayo ng 2019. Malamang next year na ang kasalan. For sure, magiging busy na ang engaged couple sa preparation ng kanilang pag-iisang dibdib sa susunod na taon.

This December ay ikakasal ang kapatid na girl ni Matty na si Georgia kaya out na ang idea na mamadaliin ng dalawa ang kanilang kasal lalo pa’t mga Pinoy sila na naniniwala sa pamahiin na “sukob” na hindi pwede magpakasal sa loob ng isang taon ang mag-pamilya dahil “malas” daw.

Dahil gagawin pa ng aktor ang latest version ng pelikulang Pedro Penduko for Viva Films, malamang isa pa din ito sa makakapag-delay preparasyon ng kasal nila ni Sarah. Sa pagkakaalam ko, rest muna ang dalaga sa paggawa ng pelikula kung saan critically acclaimed ng latest niya na pelikulang Unforgettable. Baka si Sarah muna ang magasikaso ng kanilang kasal.

Sa ngayon ay ine-enjoy muna ng dalawa ang mga loving-loving moments nila bago humarap sa panibagong yugto ng mga buhay nila as husband and wife.