Kasal ni Carlo Aquino sa non-showbiz GF sasagutin ni Rhea Tan ng Beautederm

AMINADO si Carlo Aquino na pinag-iisipan na rin niya ngayon ang magpakasal at bumuo ng sariling kasama ang girlfriend na si Trina Candaza.

“Siyempre, oo,” ani Carlo.

Patuloy ng aktor, “Siyempre, nasa tamang edad na rin ako, 34 na ako. Ti­tingnan natin sa mga susunod na ano, na buwan, taon?”

Wala naman daw siyang balak isikreto ang kanilang kasal ng girlfriend na tulad ng ginawa nina Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli.

“Hindi naman isinikret, hindi lang na-inform ang mga tao,” natatawang komento ni Carlo.

Sa tingin ba niya ay nakita na niya ang babaeng pakakasalan at makakasama niya sa habang buhay?

“Oo. Final answer,” sagot ng aktor.

Paano niya ito nasabi?

“Nag-iba yung outlook ko siguro sa buhay, mas ma­gaan, happy,” sagot ulit ng award winning actor.

Almost a year pa lang ang relasyon nina Carlo at Trina at ayon sa aktor hindi naman mahalaga kung matagal o bago pa lang sila ng kasintahan. Wala raw naman yon sa haba o sa tagal ng relasyon.

Natawa naman si Carlo nang tanungin kung engaged na na ba sila ng girlfriend.

“Hindi pa. Wala pang ganun,” reaksyon niya.

Hindi pa rin daw niya alam kung kailan siya magpo-propose kay Trina.

Samantala, nangako naman ang CEO at presidente ng Beautederm na si Rhea Tan na handa niyang sagutin ang gastos sa kasal ni Carlo. Isa raw ang aktor sa pinakaunang endorser niya at parang kapamilya niya na ito.

Ngayong 2020 ay si Carlo magiging mukha ng Beautederm Spruce and Dash.

“Whatever makes you happy, nandito lang sina ate at kuya (asawa ni Rhea) mo for you,” mensahe ni Rhea kay Carlo sa ginanap na presscon.

Samantala, ang Spruce & Dash ng Beautederm ay isang patented line of amazing products na idinebelop at nilikha para sa mga kalalakihan.

Ang mga produkto ng Spruce & Dash ay kinabibi­langan ng Beau Charcoal Soap; Hugh Shaving Cream; Brawn Anti-Perspirant White Spray for both foot and underarms; Charcoal Charmer Detoxifying Peel-off Mask at Lad Hair Pomade.