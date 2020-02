Karakter ni Kim Chiu sa ‘Love Thy Woman’, kinaiinisan ng manonood!

ADVERTISING

TWO WEEKS pa lang sa ere ang TV comeback project ng real and reel couple na sina Kim Chiu at Xian Lim pero marami na ang hooked sa afternoon family drama na ‘Love Thy Woman’ kung saan ka-love triangle nila si Yam Concepcion.

Iba kasi ang karakter na ginagampanan ni Kim Chiu dito bilang Jia Wong kung ikukumpara sa kanyang previous projects with Xian. Kung noon ay nasanay tayo na palaging pa-kyut o romcom type ang binigay na roles sa dalaga, ngayon ay isang bastardang maiinlove sa asawa ng achi o ate niya na comatose.

Marami nga ang nabigla na pumayag si Kim sa nasabing papel, pero masasabi namin na nakitaan namin ng growth at restrain ang aktres at nababantayan ang kanyang pag-deliver ng mga drama lines. Hindi rin mawawala ang kilig sa pagitan nila ni Xian whether is an intentional kilig scene or something dramatic. ‘Di hamak na mas maganda ang chemistry ng KimXi kung ikukumpara mo sa KimErald na huling nagbida sa isang pang-umagang teleserye.

Kahit na marami ang nagprotesta sa naging desisyon ng ABS-CBN na ilagay sa panghapon ang ‘Love Thy Woman’, we can say na it was a good move dahil sa hapon naman ay mas kailangan pataasin ang BP ng mga nanonood ng teleserye bilang pampagising. Kaabang-abang ang mga susunod na eksena dahil magiging na si Yam.

Ano kaya ang mangyayari? Magiging scorned woman baa ng legal wife sa kanyang little sister na lumandi sa kanyang asawa? OMG! This show is the perfect replacement for ‘Kadenang Ginto’ na minahal ng maraming manonood for almost two years.

Anyway, palabas pa rin ang pelikulang ‘UnTrue’ ni Xian Lim with Cristine Reyes. Marami ang pumupuri sa performance ni Xian at may mga fans pa rin na nagwiwish na sana’y magkaroon na ulit ng romcom movie ang KimXi. Huling napanood ang dalawa sa ensemble film na ‘All You Need is Pag-Ibig’.