KAPUSO SA 2020: Upcoming Primetime shows ng GMA-7, promising ang lineup!

INILABAS na sa wakas ng Kapuso network ang line-up of primetime shows nila na nakatakdang ipalabas sa susunod na taon. As expected, excited na ang mga loyal viewers ng GMA-7 lalo pa’t ang mga top favorite stars ng network ang ipinakita sa kanilang teaser na viral na ngayon sa internet.

Unang-una na ang Philippine adaptation ng hit Koreanovela ‘Descendants of the Sun’. Bida rito ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes and the one and only fabulous Ultimate Star na si Jennylyn Mercado. Kung hindi kami nagkakamali, ito ang unang pagtatambal ng dalawa sa isang malaking proyekto at sa teaser pa lang ay lutang na lutang na ang kanilang chemistry. Playing second lead ay sina Rocco Nacino at Jasmine Curtis-Smith. Mukhang may love angle din silang dalawa rito.

Next is something light. Ang mga mas batang Kapuso homegrown leading ladies na sina Barbie Forteza at Kate Valdez ang bida sa Anak ni Waray vs. Anak ni Biday with Snooky Serna and Dina Bonnevie playing the role of their mothers. Mukhang riot ang programang ito na inspired sa 80’s cult classic. Nakita rin namin sa social media na may special participation sina Max Collins at Lovi Poe bilang younger version nina Snooky at Dina. Exciting!

Intriguing heavy drama naman ang ‘Love of my Life’, na sure kami ay ikatutuwa ng fans ng real-life couple na sina Tom Rodriguez at Carla Abellana, na matagal-tagal na rin natin hindi napapanood sa isang proyekto. With Coney Reyes, Rhian Ramos and Mikael Daez, mukhang mabigat ang family drama na ito, huh!

Last but not the least ay ang much-awaited partnership nina Gabby Concepcion at Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Isang light romance-comedy ang ‘First Yaya’ na feeling namin ay uumpisahan na pagkatapos ng Descendants of the Sun dahil na rin sa agreement between Dingdong and Marian na hindi sila dapat sabay na gumawa ng serye para guarded palagi ang kanilang dalawang supling. Simula nang lumipat si Gabby sa GMA ay puro mga bigating leading ladies ng network ang nakakapares niya. Si Marian naman ay huling napanood sa ‘Super Ma’am’. From Ma’am to Yaya, huh? Maganda!

Abangan na ang nakakayanig na primetime line-up ng GMA-7! We love it!