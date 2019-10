Kapuso Drama King Dennis Trillo, happy sa bagong project with Star Cinema

ADVERTISING

BONGGA ang showbiz career ng favorite namin na si Dennis Trillo dahil kahit identified siya as a contract star ng GMA Kapuso Network ay keri niya “rumaket” sa Kapamilya Network tulad sa horror movie niya na Hellcome Home na akma ang playdate na October 30 na ilang araw bago mag-Undas.

Kung tama kami, ang first project ng aktor sa Kapamilya Network-Star Cinema was in 2015 na “You’re Still the One” with Maja Salvador na ang peg ay high school sweethearts sila na after ng graduation ay nagkahiwalay at muling nagtagpo na may kanya-kanya nang mga kuwento ng buhay.

Pangalawa ito ng aktor sa Star Cinema. Sa katunayan, happy si Dennis sa experience niya working with another network or company na kalaban ng kanyang Mother Studio.

In an interview, sinabi ni Dennis na happy siya sa mga nangyayari sa career niya.

“Masaya po at laging magandang ang experience ko dahil yun pa lang thought na makakapagtrabaho uli ako, kasama ang Star Cinema, ay parang nakakasiguro na ako na quality na proyekto na naman ang gagawin ko.”

Kung romcom yong unang project ng aktor sa Star Cinema, this time, isang horror movie naman ito na akma lang ang playdate.

Dagdag na kuwento ng aktor sa Star Cinema experience niya: “Makaka-experience din akong makatrabaho ang mga artistang hindi ko madalas makita’t makatrabaho, kaya lagi po akong nae-excite tuwing mapapadpad ako dito at gagawa ng movie, kasama ang Star Cinema.”

Sa kanyang karanasan for his second film sa Star Cinema, first time niya makakatrabaho ang kanyang director na si Bobby Bonifacio: “First time ko na makatrabaho si Direk at hindi ako nagkaroon ng kahit na anong problema dahil noong unang meeting namin, ikinukuwento na niya sa akin yung takbo ng kuwento,” sabi ng aktor.