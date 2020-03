KAKAGATIN KAYA? Xian Lim at Alex Gonzaga, magpapakilig sa ‘Love the Way U Lie’

ADVERTISING

EXCITING ang line-up ng first ever Metro Manila Summer Film Festival. Walong pelikula na iba’t iba ang genre at target market ang puwedeng pagpilian ng mga manonood. Marami ang nagsasabi na mukhang mas kakagatin ito ng moviegoers dahil final output na ng pelikula ang basehan at hindi basta submitted script lang. Maliban doon, marami rin mainstream actors mula sa Kapamilya at Kapuso network na may solid fanbase ang karamihan ng bida sa lineup na ito.

For the romance comedy lovers, swak na swak sa inyo ang pelikulang ‘Love the Way U Lie’ na pinagbibidahan ng Kapamilya stars na sina Xian Lim at Alex Gonzaga with Kylie Versoza na collaboration ng Viva Films at TinCan Productions (production company ni Toni Gonzaga).

Early 2019 pa inanunsyo ang nasabing pelikula na mula sa direksyon ng Mary, Marry Me director na si RC delos Reyes. Ang pelikula na pinagbidahan nina Toni at Alex Gonzaga with Sam Milby ang unang sabak ng TinCan Productions at dahil kumita ang pelikula, naramdaman siguro ni Toni na ang paggawa ng romcoms ang magiging advantage ng kanyang movie outfit. After all, she’s one of our RomCom movie queens anyway.

First time magsasama bilang magka-loveteam sina Xian Lim at Alex Gonzaga. Kahit na alam ng lahat na taken na ang dalawa (Xian Lim is very much in love with Kim Chiu at engaged na si Alex sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Mikee), hindi maipagkakaila ang chemistry nila. Naalala tuloy namin ang umpisa ng pagsikat ni Xian Lim: Binenta ito bilang Chinito leading man na pwede nating sagot sa mga Asian heartthrobs like Hyun Bin, Lee Min Ho etc. In the recent years, puro sa drama romance films ang ginagawa ni Xian at sure kami na miss na siya ng fans in a light film.

Si Alex Gonzaga naman ay mas kilala na ngayon bilang isang celebrity vlogger. Dito ay mas naipapakita niya ang totoong siya. Hindi masyado kinagat ng madlang pipol ang past romance comedy films niya with Joseph Marco at Vin Abrenica, pero kumite naman ang Mary, Merry Me nila ng kanyang Ate Toni.

ADVERTISING

Aminin na natin: Hindi masyado nakalaban sa box-office ang mga pelikula ni Xian lately. Dahil ba hindi si Kim Chiu ang kapartner niya, o dahil mas gusto ng fans na mapanood siya as an adorable leading man?

Magkakaroon na rin ba si Alex Gonzaga ng box-office hit movie as the main leading lady through ‘Love the Way You Lie’? Malalaman natin ‘yan ngayong darating na Abril!