KAHIT BUSY SA WORK: Dimples Romana, fulltime wifey pa rin sa mister

SA KABILA ng kabisihan ng kanyang career, priority pa rin para kay Dimples Romana ang kanyang pamilya lalo na ang pagiging misis sa mister niya na si Boyet Ahmee.

Bago kasi ang pumunta ng Shangrila Edsa Hotel last Wednesday para sa press conference ng new endorsement ng aktres na JUANLIFE Personal Insurance ay dinalaw muna ni Dimples ang mister niya sa ospital kung saan inoperahan ito a day before the launch.

Sa kabila ng pagiging busy sa kanyang showbiz commitments (isa na dito ang afternoon serye na Kadenang Ginto), tinupad muna niya ang role niya as wife ng mister.

Kuwento niya: “Si Boyet, he has sleep apnea, severe sleep apnea, meaning, pag natutulog siya, pag nai-snore siya, dapat ‘wag natin ‘yung balewalain. Di ba, minsan, iniisip mo, ‘grabe nang mag-snore ‘to,’ ginagawa pang katatawanan, di ba?

“Yung ‘ang lakas mo na maghilik, grabe ka.’ Hindi maganda ‘yun, kasi nai-strain ‘yung heart mo, nahihirapan siyang huminga.

“So, si Boyet, tumitigil ‘yung heart niya pag (naghihilik),” pagse-share ng aktres sa health issues ng mister.

Important issue ito for Dimples: “Ayoko lang na wala ako sa bahay, hindi ko siya kasama, tapos, hindi ko siya magising. Ayoko ng ganu’n. So, always, prevention is better than cure,” kuwento niya sa mga media na dumalo na direktang nakausap siya.

Malaki ang pasasalamat ni Dimples sa mga sumuporta at nag-aruga sa mister nya. From the doctors, nurses, costumer representative at syempre kay Lord.

Sa naturang product launch, isa lang ang JUANLIFE sa madaming mga endorsements ng aktres na numero uno na kinamumuhian ng mga television viewers.

Dahil sa karakter niya na “nega”, lalo siya nakilala at ngayon nga ay dagdag sa lists of endorsements niya itong JUANLIFE na for a small fee of P300 or P500 yearly ay naka-insured ka.

Sa maliit na halaga, para ka lang nag-merienda sa isang fastfood at may konting take-out.

Not a bad idea nga ang JUANLIFE na gusto pang-regalo sa mga friends ko this Christmas.

For details about the newest personal accident insurance, check-out: www.juanlife.com.ph