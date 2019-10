KABOG! Teaser Trailer ng ‘Unbreakable’ nina Angelica Panganiban, Bea Alonzo at Richard Gutierrez, intriguing!

ADVERTISING

PASABOG naman ang bigla-biglang pag-upload ng Star Cinema ng teaser trailer ng bagong heavy drama film nila na ‘Unbreakable’. Wala man lang initial hype at bigla na lang ay may kumakalat na sa social media na teaser trailer ng pelikula nina Angelica Panganiban at Bea Alonzo with Richard Gutierrez na may playdate na November 27.

Sa teaser trailer ay makikita na nagkita sa isang concert ang mga karakter nina Angelica at Bea. Habang tumatagal ay lalong lumalalim ang friendship nila. Some years after, si Bea ay engaged to be married kay Richard at medyo malungkot si Angelica sa balitang ito.

This makes a lot of fans wonder: Bakit malungkot si Angelica? May lihim na relasyon ba sila ni Richard sa pelikula? Or better, may hidden desire ba siya para sa kanyang best friend na si Bea? OMG!

Early last year ay nagkaroon ng announcement ang Star Cinema na magkakaroon ng reunion project sina Richard Gutierrez at Angel Locsin with Angelica Panganiban. Sa mga sobrang bata pa, dating magka-loveteam sina Richard at Angel noong pareho silang nasa GMA-7 pa at nagbida sila sa ilang box-office hits for GMA Films and Regal Films like Let the Love Begin, I Will Always Love You, Mulawin The Movie and The Promise. No wonder big deal ito sa fans ng dalawa na sabik na makita sila muli on the big screen.

Ito rin sana ang reunion project nina Angel at Angelica na nagkasama noon sa ‘One More Try’. Controversial ang nasabing pelikula dahil naging totohanan diumano ang sampalan at sabunutan nila. Naayos na ng dalawa ang gusot sa pagitan nila.

We wonder if ‘Unbreakable’ is pertaining to the same project o iba ba ito?

Oo man o hindi ang sagot, excited na kami na mapanood muli sa isang drama film ang tatlong bida. Matagal-tagal na rin walang pelikula si Richard Gutierrez na romance ang tema kaya interesting makita kung magwowork pa rin ba ng kanyang charm bilang isang romantic leading man kahit na siya ay ikakasal na soon sa longtime partner na si Sarah Lahbati.

Ang showdown sa pagitan nina Angelica at Bea is a must watch din. Sila ang dalawa sa legit na Movie Queens ng Kapamilya network.

Unbreakable will be shown in cinemas nationwide beginning on November 27.