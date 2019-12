JULIA MONTES vs. YASSI PRESSMAN? Sino nga ba ang mas angat sa puso ng isang Coco Martin?

ADVERTISING

NALALAPIT NA ang 2019 Metro Manila Film Festival. Kanya-kanyang gimik ang walong pelikulang kalahok at isa sa inaasahang maging topgrosser ay ang ‘3POL TROBOL: Huli Ka Balbon!’ na pinagbibidahan nina Coco Martin, Jennylyn Mercado at Ai Ai delas Alas. Palabas na ito ngayong darating na pasko.

Given na hindi naman posible ma-link sina Coco at Jennylyn (alam ng lahat na very much in love at committed si Jennylyn kay Dennis Trillo), naka-abang ang mga tao kung magpapakita ba ng suporta ang mga babaeng nali-link kay Coco.

Marami ang natuwa nang bigla na lang ay nag-promote si Julia Montes sa kanyang social media account inviting her followers to watch Coco’s movie. Noong birthday din ng aktor ay nagpost din ito ng simple yet sweet message sa kanyang rumored boyfriend. Kasabay nito ang paunti-unting updates ni Julia tulad na lang ng kanyang short hair na wish ng fans niya ay hudyat na sana ito ng kanyang pagbabalik-showbiz.

Hindi naman nagpahuli ang FPJ’s Ang Probinsyano leading lady ni Coco na si Yassi Pressman, na talaga naman nagpost ng kanyang appreciation for her leading man na kuha sa kanilang recent show sa Europa.

“Thank you for being one of my bestest friends. You’re truly a blessing to everyone at mahal ka naming lahat” sambit ni Yassi sa kanyang post.

ADVERTISING

May mga nagsasabi na huwaw naman daw sa timing ang pagpopost ni Yassi ng nasabing mensahe knowing na kakapost lang ng “real” partner ni Coco ng message of support. Nakakaloka!

May umiikot na tsika na nakatakda raw pumasok sa FPJ’s Ang Probinsyano si Julia Montes. If that happens, ano kaya ang magiging papel nito? At ano ang mangyayari sa ‘bestest friend’ na asawa ng karakter ni Coco sa show?

Ready na ba kayo sa rambulang Julia at Yassi? Oh, boy!