Julia at Claudia Barretto, nag-open up tungkol sa pag-ibig at kontrobersiya na pinagdaanan ng pamilya!

CONTROVERSIAL in the past weeks ang Barretto Family, pero mas nauna na nakagat ng kontrobersiya ang Kapamilya young actress na si Julia Barretto dahil sa pagkakalink nito sa isang older hunk actor na nang-ghosting ng karelasyong aktres.

Ngayon na nag-uumpisa pa lang mag-move on ang Pamilya Barretto sa mga kontrobersiya na pinagdaanan nila, nag-upload si Julia ng isang special video with her younger sister Claudia Barretto at nag-open up ang dalawa tungkol sa relationships, life, love, family among others.

Hindi man nila diretso na sinasagot ang mga katanungan ay mararamdaman mo na solid ang magkapatid at hindi sila basta-basta magpapatinag sa mga bullies and all that. Dito ay lumabas din kung gaano kataas ang respeto nila sa kanilang ina na si Marjorie.

