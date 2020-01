Judy Ann Santos, goodbye na sa ‘Starla’

ADVERTISING

IBA ANG DATING ng taong 2019 para sa aktres na si Judy Ann Santos. May dalang suwerte ito para kay Juday.

Bukod sa nagkaroon siya ng teleseryeng pambata (ang tunay na audience ni Juday) na Starla with Joel Torre at Joem Bascon (na magtatapos na sa darating na Friday, January 10) ay ang parangal na matagal na niya noon pa sana natanggap at pagkilala bilang isa sa mga pinakamahusay nating aktres sa kasalukuyan sa pagiging Best Actress sa pelikulang Mindanao ni Direk Brillante Mendoza sa 41st Cairo International Film Festival at sa recent Metro Manila Film Festival.

Sa isinagawang finale media conference na naganap last Monday evening sa 9501 Restaurant sa ELJ Building sa ABS-CBN ay namaalam na ang mga main stars ng serye sa pangunguna ng aktres, may lungkot para kay Juday ang pagtatapos ng show sa darating na Biyernes na mapapanood pagkatapos ng FPJ’s Ang Probinsyano.

Isang masayang karanasan para kay Juday na makatrabaho ang mga kapwa niya artista tulad nina Joel, Joem, Enzo Pelojero (Buboy), Jana Agoncillo (Starla) at Meryll Soriano.

Hindi short-cut o minadali ang show para maaga magtapos sa pagaakala ng iba. Sa simula, alam ng aktres na maikling teleserye lang ang gagawin niya sa Dreamscape Entertainment, producer ng serye para sa Kapamilya Network ay pang-one season lang talaga.

“We gave our best at nakakatuwa dahil napasaya namin ang audience,” kuwento ng aktres. Masaya na rin si Juday na magtatapos na ang serye dahil mas mayroon siyang panahon para sa mga anak niya na makasama na kapag may commitment siya o trabaho ay nababawasan ang bonding niya sa mga bagets.

Just in time ang pagtatapos ng serye dahil para may panahon din si Juday na paghandaan ang dalawang pelikula na gagawin niya ngayong 2020.

May nag-suggest sa aktres, pwede kaya na magkapelikula sila muli ni Piolo Pascual in 2020?

Not a bad idea dahil madami pa rin naman mga fans ang mga Piolo-Juday . Bonggang ideya kung sakali na walang pagtutol mula sa aktres.

Yun nga lang, malaki din ang paghahanda (tamang istorya, script at creative team ang mabubuo) para sa magandang ideya kung sakali i-push.