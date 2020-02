Joshua Garcia umamin sa pagiging marupok sa pag-ibig

TATLONG movie projects na agad ang sunud-sunod na gagawin ni Joshua Garcia sa first quarter pa lang ng 2020. Nariyan ang horror film na Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan ng Regal Entertainment, Tandem para sa iWant at isa pang pelikula from Star Cinema.

“Kung ano kasi yung pumapasok na project tanggap lang nang tanggap, di ba? Nagiging happy lang ako kasi siyemre iba’t ibang genre yung nabibigay sa akin. At least nagagawa ko lahat. Nagiging flexible ako as an actor,” pahayag sa amin ni Joshua.

Ang tinaguriang master of horror film na si Direk Chito Rono ang magdidirek ng Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan. Makakasama rin ni Joshua sa movie sina Kelvin Miranda, Angie Ferro, Melissa Mendez, Ricardo Cipeda at marami pang iba.

Teka, sinasadya ba niyang magbisi-bisihan para makalimutang magka-love life?

Natatawa at pabirong tugon ni Joshua, “Mas okey yung maraming work kasi hindi ka magugutom. At saka mas okey yung may ginagawa ka kesa wala kang ginagawa. Parang pag-artista, mas okey na pinagkakaguluhan ka kesa hindi ka pinagkakaguluhan.”

Eh, kelan naman niya balak magka-girlfriend ulit?

“Ako, hindi ko masabi yan. Open naman kasi ako sa kung anong pumasok. Kasi ayoko ring magsalita ng tapos, alam mo naman ako — marupok,” confession niya sa amin.

“Ayoko namang magsalita ng tapos na, ‘Hindi, focus muna ako sa career.’ Kasi siyempre hindi mo masabi yung tatakbuhin ng taon sa akin. Malay mo may makilala akong magpapasaya sa akin,” dagdag pa niya.