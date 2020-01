JOSHUA GARCIA AND JANELLA SALVADOR: A Killer Love Possibility!

ADVERTISING

JANELLA SALVADOR



Real Name: Janella Maxine Desiderio Salvador

Birthdate: March 30, 1998

Zodiac Sign: Aries

JOSHUA GARCIA



Real Name: Joshua Espineli Garcia

Birthdate: October 7, 1997

Zodiac Sign: Libra

NGAYONG GABI na ang finale ng suspense/thriller na ‘The Killer Bride’ na pinagbibidahan ni Maja Salvador with Janella Salvador and Joshua Garcia. Kahit na hindi talaga sila ang original na magka-loveteam sa Kapamilya network (Hello kina Elmo at Julia!), habang tumatagal ang serye ay nakitaan na rin ng chemistry ang ‘JoshElla’.

Kamakailan lang ay nagpost ng message of appreciation si Joshua para kay Janella, na kinakiligan naman ng mga fans nila. May mga nagtatanong na nga kung may upcoming projects na ang dalawa. Kahit movie or mini-series daw ay okay na raw para sa mga followers nila na sabik kung may ‘future’ nga ba ang JoshNella. Meron nga ba? Tanungin na natin ang mga tala!

Bago mag-desisyon ang Libra sa isang bagay, tinitimbang muna nito ang mga pros and cons ng kanyang hakbang. Ang Aries naman ay agad na umaaksyon at mamaya na niya iisipin kung tama o mali ba ang kanyang ginawa. Importante sa Libra na pakinggan ang opinyon ng iba habang sinusundan naman ng Aries kung ano ang inuudyok ng puso’t isipan. Magkaiba man sila ng pamamaraan, malaki pa rin ang tsansang mag-work at tumagal ang relasyong ito!

Ang kanilang pagsasama ay magbabase sa emotional attraction. Ang tahimik at parelaks-relaks na personality ng Libra ay swak sa napaka-adventurous nature ng Aries. Tuturuan ng Libra ang Aries na maghinay-hinay at mag-isip bago gumawa ng aksyon, habang ang Aries naman ang mag-uudyok sa Libra na hindi masamang mag-enjoy at lumabas-labas para ma-expose naman sa real world. Complimenting ang kanilang individual traits. Mapupunan ng isa ang kakulangan ng kapares. Ayos!

Kadalasan, a Libra man takes his time bago magdesisyon kung ipupush ba niya ang isang love interest o hindi. Ito ay maaring maging hudyat ng pagdududa ng babaeng Aries kung may balak ba na pangmatagalan ang iniirog. Kung minsan pa nga ay malilito ito dahil sa paiba-ibang desisyon ng Libra. Sa kabilang banda, ang pagiging mas relaxed ng Aries ay maaaring ipagtaka ng Libra kung magseseryoso ba ito sa buhay o anuman. Sa kabilang banda, magiging protective ang Libra sa Aries na mas kilala sa pagiging sensitibo. Susuyuin niya ng susuyuin ang minamahal hanggang sa maging panatag na ang loob nito.

Boom! There you have it! Mukhang may potential naman talaga ang JoshNella in real life. What a killer revelation!