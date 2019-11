John Lloyd Cruz, guwapo at charming pa rin

ALAM KO, hindi na nalalayo ang panahon ng pagbabalik ni John Lloyd Cruz sa showbiz.

Hindi nga ba’t visible na siya sa social media na nakiki-pose at hindi na umaayaw sa mga gusto siya kunan ng pictures?

Almost two years na naka-vacay ang aktor sa showbiz at nagpaka-“private” person muna sa Cebu City kung saan doon siya namuhay ng simple at tahimik kasama ang partner niya na si Ellen Adarna (rumored na split na daw sila).

Recently, lumabas ang picture ng aktor kasama ang anak na si Modesto na sinundan pa ng isa pang-photo op sa Cebu Airport kasama muli ang anak.

Pero sa recent kasalan ng bestie niya na si Vhong Navarro at longtime girlfriend ng komedyante-TV host na si Tanya Winona Bautista, si Lloydie, andun at present sa kasalan na isinagawa sa Kobe, Japan yesterday at kasama ang mga celebrity guests nina Vhong at Tanya tulad nina Jong Hilario, mgakasama niya sa Street Boys, Vice Ganda, Ryan Bang at marami pang iba.

ADVERTISING

Guwapo at charming pa rin si JLC. Malinis ang mukha at walang balbas at ang mahabang buhok nito ay ipinusod na lalong umangat ang pagka-guwapo ng aktor.

As of this writing, wala pa man definite schedule kung kailan magbabalik-aktibo muli si Lloyd sa showbiz. Wala pang plano ang kanyang Mother Network (ABS-CBN) kung ano ang gagawin nila sa kanilang prime talent pero I’m sure, mas bongga ito at kapag nagkataon, it will be better than what they offered to Lloydie bago ito nagpaka-private person.