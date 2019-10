Joem Bascon, limang pelikula ang pagbibidahan bago matapos ang taon!

ADVERTISING

ISA si Joem Bascon sa paborito kong aktor dito sa Pilipinas. Maliban sa guwapo at magaling umarte, napaka-pleasant pa ng kanyang personality. No wonder mabenta siya sa mga indie films. Sino ba naman ayaw na makatrabaho ang isang artistang magaling na, magaan pa kasama sa set?

Talagang deserving si Joem sa mga blessings na natatanggap niya ngayon. Reunited sila ng Aswang, Lihis and The Bride and the Lover co-star na si Lovi Poe. This time ay silang dalawa ang magkapartner para sa sexy romance-drama na ‘The Annulment’, na ipapalabas na this coming November 13.

Next in line ay ang Cinema One Originals 2019 entry na Utopia with Ahron Villaflor and Enzo Pineda. Last year ay nanalo ng award si Joem sa kanyang pagganap sa ‘Double Twisting, Double Back’ with Tony Labrusca na kung tama ang rinig namin ay magkakaroon na ito finally ng nationwide screening this November din. That makes it as his third film to be shown in the cinemas!

Sa MMFF 2019 naman ay bida rin siya sa historical drama na ‘Culion’ bilang asawa ni Iza Calzado. Kasama rin nila sa pelikula sina Jasmine Curtis-Smith at ang kanyang ex-girlfriend na si Meryll Soriano.

At ‘di pa ako tapos, ha? Siya rin ang kapartner ni Yeng Constantino sa surprise MMFF 2019 entry inclusion na ‘Write About Love’ na isa namang romcom tungkol sa mga scriptwriters. Kasama rin niya rito sina Rocco Nacino at Miles Ocampo.

Ikaw na talaga, Joem. Ikaw na! Pero guess what? Deserve na deserve mo ‘yan. Congratulations and goodluck sa lahat ng pelikulang kinabibilangan mo. Let the Joem Bascon Film Festival begin! Charot!