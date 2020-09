Jessy Mendiola, aminadong hindi si Luis Manzano ang kanyang ideal man

ADVERTISING

INAMIN ni Jessy Mendiola na hindi pala talaga si Luis Manzano ang kanyang ideal man. Moreno at tahimik daw ang gusto niya sa isang lalaki na malayo sa personalidad ni Luis na kengkoy at madaldal.

“Nu’ng simula pa lang talaga, as in, hindi ko talaga siya type, ‘yung hindi siya talaga ‘yung ideal na gusto ko, alam mo ‘yun?

“Kasi si Luis, mestizo. Ang talagang type ko noon, mga moreno, ‘yung pa-mysterious, ‘di ba? ‘Yung mga tahimik, ganyan,” pagtatapat ni Jessy.

Aminado rin ang dalaga na noong una ay hindi rin kaagad sila nagklik ng aktor.

“Hindi talaga kami same ng personality ni Luis. Napapansin n’yo naman, si Luis, napakakulit. Tapos ako, kalma lang akong tao. Pero siguro, more of, naging parehas na rin ‘yung hilig namin nu’n nagkakilala kami nang husto,” sambit pa niya.

Patuloy ni Jessy, “Kumbaga, ito ‘yung proof na minsan talaga, you don’t end up with you know, ‘yung ideal na nakikita mong tao.”

No wonder, si Luis na nga ang “the one” para kay Jessy.

“Ay, oo naman, siya na talaga,” paniniguro pa niya.

Bago nakahanap ng “the one” ay na-experience din ni Jessy ang umasa at ghosting.

“Maraming beses na. At wala sa hitsura ‘yun. Pag ang lalaki, gustong mang-ghost, manggo-ghost talaga,” pagdidiin pa ni Jessy.