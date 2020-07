Jessa Zaragoza nagbebenta ng Beautederm products habang naka-quarantine

HINDI nakaranas ng kahit anong problema ang pamilya ni Jessa Zaragoza habang naka-quarantine sila dahil sa covid-19. Ayon pa sa Phenomenal Diva okey na okey ang asawa niyang si Dingdong Avanzado at ang anak nilang si Jayda.

“Praise God, okey naman po kaming mag-anak,” lahad ng singer-actress sa aming exclusive interview.

“We are trying to adjust sa new normal and doing everything para mas maging productive sa bawat araw.”

May kanya-kanya rin daw silang pinagkakaabalahang ng kanyang anak. Tutok daw siya sa pagbebenta sa online at si Jayda naman ay sa paglikha ng mga kanta.

“Ako po, very busy sa online stores ko, lalo na yung online store ko sa Beautederm (@beautebyJessaZ) sa IG at beautebyjessaz naman sa Facebook.

“Si Jayda naman po very busy sa mga songs na nasulat niya nitong quarantine. Mga Tagalog songs po this time. Siya ang nag-asikaso coz bukod sa pagiging song writer, siya rin po kasi ang producer. Busy po siya sa studio niya dito sa bahay,” kuwento ni Jessa.

When asked kung kumusta naman ang “quarantine birthday” ni Jayda nung June 1 at kung hindi ba ito nalungkot na walang big party, ani Jessa, nairaos naman ang lahat at masaya pa rin ang anak niya.

Wika pa niya, “Okey naman si Jayda. Hindi naman siya nalungkot. Nag-send naman sila ng video greetings for Jayda and may konting handaan naman kami sa bahay with some of our closest friends.”

Ibinahagi rin ni Jessa sa amin na hindi siya masyadong over protective sa anak.

“Honestly, tamang level lang po ng pagiging protective bilang nanay,” she said.

Pagdating naman sa pakikipag-boyfriend ay meron din daw siyang laging ipinapaalala kay Jayda.

“Ang advice ko sa kanya, dapat may oras at tamang panahon para sa love at pagkakaroon ng boyfriend (BF). Mas maigi na yung maging wise siya sa pag-prioritize ng mga bagay na dapat unahin lalo na madami siyang pangarap sa career niya,” sambit pa niya.

Samantala, kahit naka-quarantine ay masuwerteng nakakuha pa rin ng endorsement job si Jessa.

“I feel so blessed to be part of Beautederm family lalo na sa panahon ngayon. Masayang-masaya ako na maipagpapatuloy ko yung pangarap ko bilang isang entrepreneur.

“Mapili talaga ako sa pagpili ng brand or products that I will endorse. Kailangan talaga yung ginagamit ko at tunay na mare-recommend ko especially sa mga taong mahal ko,” huling pahayag sa amin ng Phenomenal Diva.