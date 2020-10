Jerome Ponce at Teejay Marquez, bida sa bagong BL series na ‘Ben X Jim’

ADVERTISING

DUMARAMI ang mga Boy Love o BL series na lumalabas ngayon sa Pilipinas. Thanks to the extreme popularity of Thailand’s ‘2Gether: The Series’ kung saan naging household names ang Thai young actors na sina ‘Win’ at ‘Bright’, nainspire ang maraming creators na gumawa ng Boy Love digital series lalo na’t nasa gitna pa tayo ng pandemya at naghahanap ang mga tao ng mga fresh content na magpapakilig sa kanila.

Ilan sa mga minahal nang BL series lately ay ang Game Boys, Sakristan, Hello Stranger, In Between, Gaya sa Pelikula at marami pang iba.

S’yempre, hindi nagpatalo ang Regal Entertainment! Ngayong Oktubre ay kanila nang ipapalabas digitally ang kanilang kauna-unahang BL digital series entitled ‘Ben X Jim‘ na pinagbibidahan nina Jerome Ponce at Teejay Marquez mula sa direksyon ni Easy Ferrer.

Hindi na bago sa mga gay-themed roles and projects si Jerome Ponce. Last year, ang karakter niya bilang Denzel sa barkada film na ‘Ang Henerasyong Sumuko sa Love’ ay isang openly gay man na hindi marunong maseryoso sa love. Nagkaroon din ng following ang tambalan nila ni Yves Flores sa ‘A Soldier’s Heart’ dahil nagkadebelopan ang kanilang characters. Sa katunayan, parang nasapawan pa nga nila ang love story ng mga main leads, huh!

This time, si Teejay Marquez naman ang makakapares ni Jerome Ponce.

Si Teejay Marquez ay nag-umpisa ng kanyang karera sa Kapuso Network. Kalauna’y sumikat ito sa bansang Indonesia at nanirahan doon pansamantala kung saan nakilala rin ito bilang TV and movie actor. Ngayon na siya’y nasa Pilipinas na muli, siya ay pumirma ng movie contract sa Regal.

Fresh ang pairing na ito sa totoo lang. Sa trailer pa lang ay ramdam na namin ang kilig ni Benjamin o Ben (Teejay Marquez) sa pagbabalik-probinsya ng kanyang childhood friend na crush niya rin pala na si Jimson o Jim (Jerome Ponce). Is the feeling mutual kaya? Magkakadebelopan ba ang dalawang pogi na ito?

Panoorin ang trailer ng ‘Ben X Jim’ at sabay-sabay tayong manabik at kiligin! Awwww!