Jennylyn Mercado, happy sa karanasan na muling makatrabaho si Coco Martin

BONGGANG experience para kay Jennylyn Mercado na makatrabaho muli si Coco Martin via CCM Film Productions’ Metro Manila Film Festival 2019 entry na 3POL TROBOL HULI KA BALBON.

Hindi itong filmfest entry ang unang pelikulang pinagsamahan ng aktres at ng actor-director.

Noon ay nagkasama na ang dalawa sa isang indie film na “Nars” na dinirek ni Adolf Alix Jr. kung saan mga co-star’s ng dalawa sina Jodi Sta. Maria at Jon Avila.

Kuwento ng aktres sa kanyang karanasan with Coco during the media launch sa isang hotel sa Quezon City: “Matagal na po kaming magkakilala ni Coco but this is my first time to work with him as my leading man na siya rin ang director at producer,” sabi ng aktres.

Happy experience ang karanasan ni Jennylyn sa muli nilang pagta-trabaho ni Coco. “Very disciplinarian siya. On time ang start ng shooting at maaga. No wasted time,” kuwento ng aktres.

One thing kung bakit memorable din sa aktres ang pakikipagtrabaho niya muli sa aktor-director ay dahil advantage para sa kanya na ang work discipline ni Coco ay positibo ang epekto sa mga artista niya.

“Maaga kami naguupisa. Maaga din kami natatapos. Maaga din kami nakakauwi sa bahay nat pamilya namin,” kuwento ni Jennylyn sa amin.

Sa movie, she plays Trina na love interest ni Coco na anak naman ni Rowel Santiago.