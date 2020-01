JC Santos pinakasalan ang high school crush na bumasted sa kanya

AYON SA bida ng On Vodka, Beers And Regrets at kapareha ni Bela Padilla na si JC Santos ay hindi niya naman inilihim ang tungkol sa kasal nila ng non-showbiz girlfriend na si Shyleena Herrera.

“Wala naman kasing nag-post sa social media sa mga kaibigan ko na nando’n sa wedding. Siguro nirespeto nila yung privacy ko at saka wala rin namang nagtatanong,” reaksyon ni JC.

Ang napangasawa ni JC ay crush niya noong high school at niligawan din niya during that time pero nabasted daw siya.

“Nagkita kami uli at hindi ko na pinakawalan. Sinabi ko na agad sa parents niya na — siyempre nag-hang out kami for a few months — sinabi ko na agad sa parents niya na ‘I wanna marry your daughter.’ Sinabi ko na agad sa kapatid niya, ganun.

“And nalaman na nila and nag-propose ako and we got married. And now we have a new beautiful girl,” pahayag pa ng aktor.

Ikinasal ang dalawa noong September 2019 at isisilang naman ang kanilang baby girl sa February 2020.

May plano na ba siya para sa kanyang first baby?

Sagot ni JC, “So far, parang aantayin ko muna siyang (lumabas). Gusto ko muna siyang makita, andun muna ako. Kumbaga, future plans okey na, na-set ko na yan, sure na yan.”

Samantala, dalawang taon nang hiwalay si JC sa kanyang ex-girlfriend na isa ring theater actress. Nakarelasyon niya ito for almost 4 years.

Showing on Feb. 5 ang On Vodka, Beers And Regres na sinulat at idinirek ni Irene Villamor mula sa produksyon ng Viva Films.