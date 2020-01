JC SANTOS AT BELA PADILLA ULIT: Box-office hit ‘100 Tula Para Kay Stella’, magkakaroon ng Part 2!

ADVERTISING

HINDI PA ipinapalabas ang ‘On Vodka, Beers and Regrets’ na ikatlong pelikula nina JC Santos at Bela Padilla bilang magkaloveteam, na-excite na ang fans ng dalawa dahil kumpirmado na ang muli nilang pagsasama sa sequel ng 2017 Pista ng Pelikulang Pilipino #1 hit na ‘100 Tula Para Kay Stella’ mula sa panulat at direksyon ng hitmaker na si Jason Paul Laxamana.

Matatandaan na sa pelikulang ito tunay na na-elevate bilang credible actors at bankable movie stars sina JC at Bela. Tumagal ng mahigit sa isang buwan ang nasabing pelikula na naging sanhi ng pagdami ng quotable quotes and shareable memes related to unrequited love and missed opportunities ng dalawang college students na minahal naman ang isa’t isa, pero laging sablay ang timing.

Sa katatapos lang ng Viva Vision 2020 noong Martes, isa ang ‘100 Tula Para Kay Stella Part 2’ sa 34 films na nakatakdang gawin ng Viva ngayong taon. Reunited sina JC at Bela kay Jason Paul Laxamana. Habang hinihintay ang muling pagsasama ng tatlo, dapat muna abangan ng moviegoers ang ‘On Vodka, Beers and Regrets’ na mula naman sa isa pang frequent collaborator ni Bela na si Irene Villamor (Camp Sawi and Meet Me in St. Gallen).

Maliban sa highly-anticipated sequel na trending kaagad noong Martes sa social media, marami pang aabangan kina Direk Jason Paul, JC at Bela: Si Direk Jason Paul ang bagong direktor ng ‘Penduko’ na pagbibidahan ni Matteo Guidicelli (na ilang taon din dinevelop with James Reid). Si JC Santos naman ay magkakaroon ng proyekto with Arjo Atayde and Yassi Pressman habang si Bela ay apat pa na pelikula ang guaranteed na gagawin sa Viva. O, ha! Viva Padilla!