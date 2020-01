JC Santos at Bela Padilla, mangwawasak na naman ng mga puso sa ‘On Vodka, Beers and Regrets’

ADVERTISING

HINDI ordinaryo ang tambalang JC Santos at Bela Padilla. Kapag sila ay may proyekto, siguradong hindi lang sila magpapakilig – mangwawasak din sila ng mga puso.

“Mananakit na naman ba kayo?!” ‘yan ang tanong ng mga netizens kay Bela Padilla sa Twitter nang ilabas ng Viva Films ang teaser trailer para sa upcoming film niya na “On Vodka, Beers and Regrets”.

Minahal ng masa ang tambalang JC-Bela kahit in real-life ay walang namamagitan sa kanila dahil sa kanilang epektibong pagganap sa 2017 Pista ng Pelikulang Pilipino entry & topgrosser na ‘100 Tula Para Kay Stella’ bilang Fidel at Stella. Hanggang ngayon, ang obrang ito ni Jason Paul Laxamana ay isa sa pinaka-quotable quotes pa rin sa social media. Palagi rin ito pinapanood sa HOOQ, iFlix at late last year ay inilabas na rin ito sa Netflix. Sinundan ito ng 2018 Pista ng Pelikulang Pilipino entry na ‘The Day After Valentine’s’ na nagmula rin sa direksyon ni JPL. Mugto rin ang mga mata ng mga taong nakanood ng pelikulang ito.

Sa kanilang ikatlong pagsasama bilang magka-loveteam, si Direk Irene Villamor ng Sid and Aya: Not a Love Story at Meet Me in St. Gallen naman ang tutulong kina JC at Bela na mangwasak ng mga tao. Ayos ‘din na before Valentine’s Day nila talaga ito ipapalabas, noh? He-he-he!

Ngayon pa lang ay excited na ang mga fans nina JC at Bela, na tila namiss ang dalawa last year dahil absent si Bela sa 2019 Pista ng Pelikulang Pilipino. Si JC Santos naman ay ipinares kay Arci Munoz sa pelikulang ‘Open’ under Direk Andoy Ranay.

Magkasama naman sina JC at Bela ngayon sa topgrossing 2019 Metro Manila Film Festival entry na ‘Miracle in Cell No. 7’ kung saan tila naging mag-tito ang dalawa. May mga nagjo-joke pa nga na “age doesn’t matter” sa pagitan nina Mambo at Yesha (characters nina JC at Bela sa pelikula). Hanggang ngayon ay umaariba pa rin sa takilya ang Miracle in Cell No 7 na talaga naman naging isang ‘himala’ dahil tinalo nila ang mga yearly topgrossers tulad nina Vice Ganda, Vic Sotto at Coco Martin.

Sa Valentine’s kaya, mas manonood ba sa sinehan ang mga taong may regrets sa kanilang buhay pag-ibig at makikitagay kina JC at Bela sa sinehan? Kampay!