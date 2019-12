JC de Vera at Roxanne Barcelo, magpapakilig sa ‘Love is Love’

ADVERTISING

PAREHONG graduate ng Saturday Youth-Oriented Show ng GMA-7 na ‘Click‘ sina JC de Vera at Roxanne Barcelo na parehong mas visible na ngayon sa ABS-CBN kung saan mas nag-‘click’ ang kanilang karera.

Si Roxanne Barcelo ay parte ng unang batch ng Click kung saan nakapares niya sina Biboy Ramirez at James Blanco. Eventually ay nakasama ang dalaga sa teleseryeng ‘Sana ay Ikaw na Nga’ at pagka-graduate sa Click ay nagbida ito sa first season ng ‘Kahit Kailan’.

Kung hindi kami nagkakamali, nasa third batch na ng Click si JC de Vera. Dito niya nakatambal si Valerie Concepcion. Nang mabuntis ang aktres ay ipinares na si JC sa iba’t ibang Kapuso ladies tulad nina Yasmien Kurdi at Rhian Ramos.

For the first time ay nagsama ang dalawa sa upcoming romance-comedy na ‘Love is Love’ na palabas na this coming Wednesday, December 4. Aliw ang trailer na kinabibilangan din ng veteran actors like Rufa Mae Quinto, Jay Manalo, Raymond Bagatsing, Marco Alcaraz, Neil Coleta at Keanna Reeves. Sa pagkakaalam namin ay may twist sa karakter ni Roxanne bilang Winona na kung papanoorin niyo ng masinsinan ang trailer ay mapapansin ninyo kung ano ang kumakabog sa dibdib niya.

Nakakatuwa dahil kahit parehong nasa thirtees na sina JC at Roxanne ay mas lalong umaariba ang kanilang showbiz career at present. Kung magaling ka talagang artista, ang mga projects mismo ang lalapit sa’yo!

Panoorin natin ang Love is Love this coming Wednesday! Kailangan natin mapanood ang ganitong klaseng pelikula na pampa-good vibes lalo pa’t punong-puno ng pighati ang nightly news shows at headlines natin.