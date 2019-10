Jasmine at Anne Curtis tahimik lang pag nag-aaway

DAHIL mainit pa ring pinag-uusapan ang awayan ng magkakapatid na Barretto kaya natanong rin ang bida ng pelikulang Cara X Jagger na si Jasmine Curtis kung madalas din ba silang mag-away ng kapatid niyang Anne Curtis.

Ani Jasmine, “Sa amin ni Ate talaga, as much as possible, di namin pinapaabot sa kahit kanino, kahit sa friends as much as possible, kahit sa sarili naming mga management. Kumbaga, kung sino lang yung involved sa problema, kami-kami lang talaga.

“And bihira kaming magkaroon ng problema, kaming dalawa ni Ate kasi yung mga kapatid ko either above 40s na or younger than me also at yung agwat namin ni Ate, 9 years, so hindi talaga kami nagkakaroon ng chance na mag-away.”

Wala rin daw siyang natatandaan na nagkasakitan sila o nagsabunutan ni Anne.

“Wala, my God. Kahit yung kurut-kurot lang sa kili-kili, walang ganun. Hindi talaga.

“Three times lang siguro kami nagkaproblema ni Ate. Pero that’s small, tampo lang yon, hindi siya yung tipong lumaki. Peace kami lagi ni Ate,” natatawang pagmamalaki pa ni Jasmine.

Samantala, kapareha ni Jasmine sa Cara X Jagger si Ruru Madrid na aminadong medyo na-intimidate nung mga unang araw na nagsusyuting sila ni Jasmine ng pelikula.

“Hindi ko naman naramdaman na may takot siya or intimidation siya. Siguro depende din kung paano niya yon iparamdam sa akin, pero wala. Lahat kami kapaan, kumbaga kung paano sasakyan yung trip ng isa’t isa,” paglilinaw ni Jasmine.

Ipapalabas na ang Cara X Jagger sa Nov. 6. Mula ito sa produksyon ng APT Entertainment at Cignal TV.