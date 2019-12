Janine Gutierrez, napa-“Oh God” na ang sa pagbabalik-telebisyon ni Bong Revilla!

ADVERTISING

HINDI na nagpatumpik-tumpik pa ang Kapuso leading lady na si Janine Gutierrez. Sa inilabas na teaser trailer ng GMA-7 para upcoming primetime shows nito para sa 2020 na kinabibilangan ng Descendants of the Sun (Dingdong Dantes and Jennylyn Mercado), Anak ni Waray vs. Anak ni Biday (Barbie Forteza and Kate Valdez), Love of my Life (Carla Abellana, Rhian Ramos and Tom Rodriguez) at First Yaya (Gabby Concepcion and Marian Rivera) ay pang-finale ng trailer ang upcoming show ng nagbabalik-showbiz na si Sen. Ramon ‘Bong’ Revilla Jr. sa Sunday primetime show na ‘Agimat ng Agila’ na sa tingin namin ay parang continuation ng ‘Kap’s Amazing Stories’ na siya rin ang host bago pa ito nasangkot sa political controversies.

Ni-retweet ni Janine ang news report ng GMA Network website at tanging ‘Oh God’ na lang ang nasabi nito. Ang ilan sa mga followers niya ay nag-agree sa reaksyon ng dalaga at nireplyan pa nito ang isang follower with a follow-up na ‘Di ko kaya besh’, which a lot of netizens felt na very brave of her to say knowing na tila malakas ang Senador sa GMA-7 na nagbida rin sa past top-rating shows ng network like Idol Ko si Kap, Indio, Kap’s Amazing Stories at ito na ngang upcoming ‘Alamat ng Agila’.

Matatandaan na may rumors din na lalabas ang Senador bilang special guests sa primetime show na ‘The Gift’ ni Alden Richards, na tinutulan din ng mga loyal viewers ng show.

Mukhang hanggang ngayon ay marami pa rin talaga ang kontra sa pagbabalik-artista ni Bong, ha? In fairness, may time din naman na idolo ng lahat si Bong. Paano ba ‘yan? Mukhang kailangan na niya gamitin ang agimat para ma-convince ang mga tao na bigyan siya muli ng pagkakataon na mag-umpisa muli sa showbiz.