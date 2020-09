Janella Salvador tahimik sa buntis isyu

ADVERTISING

PAGKATAPOS umamin ni Janella Salvador na karelasyon niya si Markus Paterson ay kasunod namang pinag-usapan sa social media kung totoo raw bang buntis na ang aktres.

Nasa England ngayon si Janella kasama ang inang si Jenine Desiderio. Sa England nakatira ang pamilya ni Markus bago siya nagpunta ng Pilipinas para subukang pasukin ang showbiz.

Sa Instagram post ni Jenine ay habang nakasakay sa eroplano kasama si Janella at kapatid nitong si Russel ay may caption itong, “#socialdistancing one seat apart. Update: I take it back. They also booked the seat between us but when we booked the seat was marked as X (the whole row).”

Sa comment box ay may nag-react ang isang netizen at sinabi nito kay Janine na, “You’re in London. Doon manganganak si Janella di ba? You’re gonna be there with Markus, Janella, and Russell.”

May nagkomento ding, “Bat kaya ang artista pag nabubuntis eh sa ibang bansa nagtatago. So next Sofia (Andres) and Daniel (Miranda) saka sila aaminin pag malaki na ang baby?”



Samantala, wala pang binibigay na reaksyon si Janella kung totoo nga bang nagdadalang-tao siya. Hindi rin nagbibigay ng kahit anong detalye ang ilang taong malalapit sa aktres.

Sinubukan din naming kunin ang reaksyon ng manager ni Janella, pero wala pa itong tugon. Pero sa obserbasyon naman, lalo na pananahimik ngayon ni Janella, parang totoo ngang buntis siya.