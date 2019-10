JADINE NO MORE? Kampo ni Nadine Lustre, bothered sa James Reid-Momoland project?

ADVERTISING

“SOULMATE” ang titulo ng bagong programang pagbibidahan ni James Reid. What’s new with this project? Hindi ang dyowang si Nadine Lustre ang makakapareha niya kundi ang Momoland member na si Nancy McDonald.

Yes, walang JaDine na masisilayan sa primetime ng ABS-CBN in the near future dahil sa Korean beauty ipapares si James. May reunion sila ng On the Wings of Love, ‘Till I Met You and Never Not Love You director na si Antoinette Jadaone.

May mga nagsasabi na tila ‘bothered’ daw ang kampo ni Nadine dahil tila nagiging hudyat na ito ng pagbuwag sa tambalan nila ng boyfriend. Sa huling dalawang pelikula ni Nadine na ‘Ulan’ at ‘Indak’ ay hindi ito masyadong kinagat ng madlang pipol kahit pa umani ng magagandang reviews ang mga proyektong ito. Nag-back out din si Nadine sa Pinoy adaptation ng Miracle in Cell No.7 na pagsasamahan sana nila ni Aga Muhlach at intended for MMFF 2019. Si Bela Padilla ang pumalit sa role na tinanggihan niya, pero how true na nagsisisi raw ito sa kanyang nakakabiglang pagbitaw sa proyekto?

Mixed ang reaction ng mga fans sa pakikipagtambal ni James sa iba. May mga nagsasabi na dapat ay stick to Nadine lang ito, while some find this new pairing refreshing. Malay natin, baka ito pa ang maging daan para lalong bumongga ang international singing and acting career na mas nababagay kay James. Klinaro din naman ng binata sa pamamagitan ng Twitter na ang ‘JaDine’ lang ang nirerecognize niya n aka-loveteam. No more, no less.

Sa paglayas ni James sa Viva at pananatili ni Nadine sa management arm na nakadiscover at nagpasikat sa kanya, tila malabo ang future ng JaDine onscreen. Magkakaroon pa rin ba ng projects si James sa Viva? Kung may iba man na gustong magproduce ng movie project featuring JaDine, papaya kaya ang Viva na ipahiram si Nadine? Mukhang sa music world na lang muna natin mararamdaman ang talented lovebirds na ito.

