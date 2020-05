JADINE FANS, HOPIA MODE: James Reid at Nadine Lustre, amoy-balikan na ba?

ADVERTISING

SOMEONE turned 27 years old today!

James Reid is now 27 years old. Kagabi pa lang ay nagparamdam na ng pagmamahal at suporta ang mga loyal fans ng binata with the hashtag #James27ReidyYears. Hindi nabigo ang mga JaDine fans na iparamdam sa buong mundo na suportado pa rin nila ang aktor kahit pa nagkahiwalay na sila ng landas ng ex-girlfriend and ka-loveteam na si Nadine Lustre.

Pero wait… WAIT! Nabuhayan ng loob ang mga JaDine fans ng magpost ng simpleng pagbati si Nadine Lustre para kay James Reid na talagang ikinaloka ng madlang pipol:

Dahil dito, hindi sinasadyang naging ‘hopia’ ang mga fans na hanggang ngayon ay hoping pa rin na in the end ay magkakatuluyan pa rin sina James at Nadine.

ADVERTISING

Early this year ay ikinumpirma ng kampo nina James at Nadine na totoo ang lumabas na balita na hiwalay na nga sila. Kasabay nito ang pag-alis ni Nadine sa Viva Artists Agency, ang talent arm kung saan ito nagsimula ng kanyang showbiz career ay producer ng mga proyekto niya with James Reid.

Bago nagkaroon ng issue sa renewal ng franchise ng ABS-CBN ay trending gabi-gabi ang reruns ng On The Wings of Love (OTWOL), ang programang nagpasikat sa tambalan nina James at Nadine at naging saksi sa pag-develop ng pagtinginan ng dalawa from a loveteam to a real couple. Memorable ang pag-amin ng dalawa sa publiko sa finale concert ng programa. Minahal ng madlang pipol ang karakter ng dalawa sa serye bilang Clark at Leah pati na rin ang ibang artistang involved sa proyektong ito.

Dahil sa demand ng fans for more JaDine shows ay sinundan agad ang OTWOL ng ‘Till I Met You kung saan ang ilang eksena ay kinunan pa sa Greece. Kasama naman nila rito sa JC Santos.

Ang tambalang JaDine ang isa sa pinakasikat na loveteams ng bagong henerasyon. Maliban sa TV shows ay box-office hits din ang ilan nilang pelikula tulad ng Diary ng Panget, Talk Back and You’re Dead, This Time at ang award-winning film na ‘Never Not Love You‘. Hit din sa fans ang mga kanta nila tulad ng No Erase, Bahala Na, Para-Paraan, Paligy-Ligoy, Randomantic, Natataranta, Cool Down, ST4Y Up at Summer.

Kahit na hiwalay na sina James at Nadine ay tuloy pa rin ang kontrata ni Nadine sa Careless Music Manila, ang recording label na pag-aari ni James. Kung tama ang pagkaalala namin ay supposedly ngayong summer ilalabas ang bagong album ni Nadine.

Sa pagbati ni Nadine sa ex ay nabuhayan ang loob ng JaDine fans. May balikan bang magaganap o is this simply for old time’s sake?