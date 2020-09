Jackie ‘Ate Girl’ Gonzaga na-bash dahil sa Tiktok kasama ang boyfriend sa gilid ng kama

ADVERTISING

BINIGYAN ng malisya at ibang interpretasyon ng netizens ang Tiktok entry ng dancer na si Jackie Gonzaga (a.k.a. Ate Girl ng It’s Showtime) habang sumasayaw siya kasama ang boyfriend na si Tom Doromal, dating member ng grupong Hashtags, na ipinost niya few days ago sa kanyang Instagram account.

Ang naturang Tiktok ni Jackie with Tom ay meron ng halos 500 thousand views.

Komento ng isang netizen na obviously ay hindi nagustuhan ang video ni Jackie, “Nag tiktok ba naman sa kwarto kita ang kama at unan pwede naman cguro sa sala para di ka masabihan ng di maganda lalo at single ka pa kamo ate girl. Isip isip ka din.”

Ginawan din ng isyu ng netizen ang sinabi ni Jackie sa Showtime na single pa siya pero bakit daw may kasamang lalaki sa kuwarto at sa Tiktok.

Sagot dito ni Jackie, “Pag po hindi kasal ang isang tao ang civil status niya single. Yun po ang pinag-uusapn kanina (sa Showtime) kung sino ang hindi pa kasal. Never naman naging secret na I’m in a relationship.

ADVERTISING

“Comment ko nalang kasi pag nirereplyan ko comments ng iba dinedelete haha sad. So yeah here it is, peeps. Reply ko na to sa mga comment niyo at sa balak pang icomment.”

Dagdag pa ni Jackie, “Dami ko din oras replyan tong mga to. Mag hindi nagiisip. Sarap iparent utak haha.”

Sa nagkomento naman kay Jackie na “napaka green mo naman kasi, feeling virgin” ay may buwelta din ang dancer.

Aniya, “Green talaga? I just dont tolerate disrespectful people. Katulad mo ate. Pasmado bibig mo? Try mo alcohol bibig mo hindi maganda mga salita mo. What happened to women empowerment now?”

Sa nagsabi naman na “napansin ka lang naman dahil kay vice ganda kaya wag ka nga masyado mayabang na parang alam mo na lahat” sagot dito ni Jackie, “Paano naging mayabang? Hahaha ang pagsagot sa mga bastos na tao mayabang po agad? Hala. Okay sige po mas alam niyo po lahat tungkol sa amin eh hahahah sige na. Ikaw na. Wag ka na umiyak. God bless you.”

Pinuri naman ng ilang netizens ang tapang ni Ate Girl na barahin ang kanyang bashers.

“Nakakatuwa naman si ate girl jackie hindi natatakot na barahin yung mga bastos na nagcocomment. Hayaan mo nalang po sila.

“Grabe naman mga tao ngayon jusko. Grabe naman sila mag judge or kahit anong tawag doon. Eh ano naman sainyo… Wala akong masabi sa mga pilipino daming satsat. Pag pinatulan ikaw pa magiging masama. Yaan mo sila ate girl.

“Saka anong masama sa pag tiktok sa kwarto, iba lang kayo/ikaw mag isip. Pinagtatanggol nya lang po ang sarili nya, syempre babae sya kaya nakakabastos ung ganun mga words,” sambit nila.