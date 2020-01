IWANT PA MORE: ‘Manilennials’ at ‘Uncoupling’, perfect binge-watching feast ngayong Holiday break!

ADVERTISING

BAGO matapos ang taon ay dalawang series ang inilabas ng iWant, ang kumpanya ng ABS-CBN na nagpoprodyus ng mga mapangahas na original movies and series for digital consumption.

Ang ‘Manilenials’ at ‘Uncoupling’ ang mga pamaskong handog ng iWant para sa mga Kapamilya viewers na surely ay gusto lang magrelax at magmuni-muni sa bahay ngayong Holiday break.

Ang ‘Manilennials’ ay pinagbibidahan nina Ria Atayde, Nicco Manalo, Chai Fonacier, Mela Habijan and Fifth Solomon. With 12 episodes, ang mga issues na pinagdadaanan ng mga millennials in Manila ay makikita rito. Nandyan ang pagsali sa networking for easy money, pre-marital sex, everyday struggles ng transgenders, paghahanap ng trabaho, HIV awareness at kung anu-ano pa. Ang maganda sa series na ito ay nabigyan ng highlight ang bawat main characters na puwedeng makarelate ang mga viewers. Mapapaisip ka rin kung paano mo nga ba haharapin ang mga pagsubok sa buhay? Ano ang ginagawa mo at hindi ginagawa para umunlad? Nagpapadala ba tayo sa pressure ng society? Are we safe enough? Nakakadiscriminate ba tayo ng kapwa natin without realizing it? Paano tayo makakakatulong sa mga kapamilya at kaibigan natin na may mga pinagdadaanan sa buhay?

Ilan sa mga beteranong artista na nagkaroon ng cameo sa series ay sina Alessandra de Rossi,Bodjie Pascua, Pinky Amador, John Arcilla, JM de Guzman and the late Eddie Garcia. Mula ito sa direksyon nina E. Del Mundo at Joshua Lim So.

Noong December 20 naman ay inilabas ang mini-series na ‘Uncoupling’ na pinagbibidahan ng Kapamilya breakthrough stars na sina Joseph Marco at Yam Concepcion. Tungkol ito sa mag-asawa na hiwalay na pero nakatira pa rin sa iisang bahay. Paano nila sasabihin sa pamilya nila, who are very close to each other, na sila’y hiwalay na talaga at may bagong girlfriend na ang lalaki? Ano nga ba ang possible factors kaya naghihiwalay ang dalawang mag-asawa? Posible ba na magsucceed sa career and family life at the same time? Paano ito tinatanggap ng mga bata? Under the direction of Dwein Baltazar, swak na swak ito sa mga mag-asawa na may pinagdadaanan.

Maliban kina Joseph Marco at Yam Concepcion, kasali rin dito sina Cindy Miranda Cedrick Juan, Bibeth Orteza, Carlos Sigeon-Reyna at marami pang iba.

Make your staycation at home worthwhile by bingewatching these iWant Originals shows. The best part? You can stream for free!