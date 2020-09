WET BUS WASH FOR A CAUSE: Ivana Alawi, tinanggap ang huling hamon ni Lloyd Cafe Cadena

ADVERTISING

NAGLULUKSA ngayon ang Pinoy YouTube Community dahil sa biglaang pagpanaw ng isa sa itinuturing na pioneers ng vlogging sa Pilipinas na si Lloyd Cafe Cadena o kilala rin sa internet bilang KWEEN LC. Nakilala si Lloyd dahil sa kanyang relatable funny vlogs hanggang sa lumaki nang lumaki ang kanyang dalawang channels kung saan pinapaligaya niya ang kanyang mga followers at marami rin itong natutulungang kapamilya, kaibigan at mga ibang taong nangangailangan. Pumanaw ito noong September 4 sa edad na 26 years old.

Isa sa mga celebrities na naapektuhan ay ang sexy actress/vlogger na si Ivana Alawi. Bagamat never pa sila nagkita in person, nagkaroon na ng koneksyon ang dalawa. Sa katunayan, hinamon pa nga ni Lloyd si Ivana sa huling vlog nito na mag-bus carwash challenge silang dalawa.

Dahil imposible na ang ‘dream collab’ nina Ivana at Lloyd, ginawa na lamang ito ni Ivana mag-isa with the purpose of donating all the earnings of her bus wash video sa naulilang pamilya ni Lloyd Cafe Cadena.

Sinulat ni Ivana Alawi sa kanyang official Facebook page: “Hinamon ako ni Kween Lloyd Cafe Cadena sa kanyang last vlog na inupload niya sa kaniyang channel. Ang request nya, magcarwash kami ng Bus together.

Nakakalungkot man at hindi natin magagawa ng magkasama ito at wala ka dito sa tabi ko, itutuloy ko ang hamon mo dahil alam ko nanonood ka diyan sa heaven at masisiyahan ka dito.

ADVERTISING

Para kay Lloyd itong video at lahat ng kikitain nitong video ay ibibigay natin sa kanyang naiwang pamilya para makatulong kahit sa maliit na paraan na alam ko.

Hindi pa kita namemeet personally or nakacollab. Pero alam ko meron kang napakabait na puso, Marami kang natulungan, napsaya, nainspire.

Kween LC isa ka sa pinaka original na youtuber na mahal namin and you will never be forgotten.

REST IN PARADISE ❤️🙏” pagtatapos nito.

Panoorin at suportahan ang Bus Wash Video ni Ivana Alawi para kay Lloyd Cafe Cadena. Bawat share at like sa video ay may tulong na maiaambag sa Cadena Family.

Mula sa Pinoy Parazzi Family, nakikiramay kami sa mga naulila ni Kween LC. May you rest in peace. Your legacy as one of the best Pinoy YouTubers ever lives on!