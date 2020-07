Ivana Alawi ni-reject ang manliligaw na may private jet

ADVERTISING

NAGKAROON pala ng mayamang suitor si Ivana Alawi. Inamin niya ito sa kanyang vlog last July 13. Ang tinutukoy niyang manliligaw ay nagmamay-ari din ng private jet. Ayon sa kuwento ni Ivana madalas mag-DM (direct message) sa kanya ang lalaki kapag nagpo-post siya tungkol sa kanyang food cravings sa Instagram. “Parang nagki-crave ako, nag-post ako sa Instagram. Matagal na siya nagdi-DM sa Instagram.

“Sabi niya, ‘Puwede ba kita ligawan? Sunduin kita ng private jet. Tapos punta tayo ng Japan, tapos kakain tayo dun. Tapos, parang ako, sa tingin mo sasama ako sa ’yo papunta ng Japan dahil lang may jet ka? No!” kuwento ni Ivana kung paano siya pormahan ng mayamang manliligaw. Dahil sa medyo presko at garapalang approach ng manliliaw kaya ni-reject din ito ni Ivana eventually. “Ni-reject ko yun. Ang yabang! Hindi siya bongga. Mayabang. Pinakamayabang yun,” reaksyon ni Ivana. Para kay Ivana hindi mahalaga ang yaman kung hindi rin naman maganda ugali ng kanyang makaka-date. “Eto lang masasabi ko, hindi porke’t may pera ka makukuha mo lahat ng gusto mo. Sometimes you just have to be good to people. You have to be friendly. Kung gusto mo makipagkaibigan, makipagkaibigan ka. Pero hindi porke’t, ‘Ay, may jet ako,’ lahat ng babae sasama sa ‘yo,” lahad pa niya. Dagdag ng sexy star, “Ay, boy! Ibahin mo ako. You have to make ligaw to me or you have to be friends with me. But hindi ako sasama sa iyo dahil lang may jet ka at kaya mo akong pakainin sa Japan. Boy, meron naman mga Japanese resto dito. Ay, naku! Naiinis talaga ako. Hindi siya bongga. Pinakamayabang.” Ibinahagi rin ni Ivana na mas gugustuhin pa niya ang mga simpleng lalaki na papakainin lang siya kung saan-saan. “Mas gusto ko po yung simple. Dalhin mo ako sa bulalo, kwekwek. Pero yung yayabangan mo ako? Ay, ni-reject ko talaga.Hindi ako interesado,” rason niya. When asked why she rejected him on the spot, aniya, “Kasi mayabang ka. Sabi niya ako pa lang nag-reject sa kanya. Sabi ko, ‘Nye. First time mo?’”

Ipinagmalaki rin ng dalaga na hindi pa siya nanloko ng boyfriend, pero dalawang ex-bf na raw niya ang nag-cheat sa kanya. “Kasi hindi pa ako nagloloko ever sa relasyon. Sa relasyon, never pa ako nagloko or nag-two time. Kasi ako, pag nag-commit sa isang relasyon, as in sa kanya lang. I belong to you and you belong to me. “And hindi ako makikipag-text sa ibang lalaki, hindi ako makikipaglandian. Hindi ako makikipag-DM. At open ako, ‘Uy, nag-DM sa ganito,’” pagtatapat ng 23-year old sexy star.