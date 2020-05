Ivana Alawi: ‘Mukha akong wild but you will never, ever see any scandal of mine on the internet

May reaksyon ang sexy actress and vlogger na si Ivana Alawi sa pagkalat ng isang video scandal sa internet na sinasabi ng marami na kanya raw. Hindi raw niya ito sineryoso at dedma lang siya.

“Nakikita ko siya, pero dinidedma ko siya, kasi unang-una hindi naman ako ‘yun, eh. Sa mga taong nakakakilala talaga sa akin, alam nilang hindi ako ‘yun,” pahayag ni Ivana.

“Gusto ko siya i-address once and for all. Hindi ako ‘yung na sa video na ‘yun. In-edit nila ‘yun. Nakakatakot actually ‘yung mga nagagawa nila sa internet,” paglilinaw pa niya.

Mukha lang daw siyang liberated pero hinding-hindi niya raw siya gagawa ng video scandal.

“You know, alam kong mukha akong wild, ‘yung walang pakialam, liberated. Proud ako dito — you will never, ever see any scandal of mine on the internet. Unang-una, wala akong makukuha doon, pag nag-video ako o nag-video ako nang nakahubad. Bakit? Never ko siya naisip na gawin, ever in my life.

“Tapos isi-send mo sa mga lalaki? ‘Pag ginagawa mo ‘yun, I have nothing against you, pero I’m just saying that for myself. Kahit mukha akong ganito never kong gagawin yun. Yung madi-disappoint yung nanay ko sa ganoong bagay.

“The thought of me bringing it to another level na maggawa ako ng scandal, o mag-picture nang hubad, grabe na ‘yun, girl. Hindi ko kaya ‘yun,” pahayag pa ni Ivana.