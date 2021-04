It’s Showtime suspended muna ang live show dahil sa COVID-19 surge

Sinuspinde muna ng ABS-CBN ang live na pagpapalabas ng noontime show na It’s Showtime hosted by Vice Ganda, Vhong Navarro, Karylle, Jong Hilario, Amy Perez and Kim Chiu.

Sa isang statement na ini-release ng Kapamilya network noong Sunday, March 21, sinabi nila na ang ginawa nila ang desisyon “to ensure the safety of our hosts and production team because of the surging COVID-19 cases in the country.”

Sa kasalukuyan ay puro mga replay na episodes ang ipinalalabas sa It’s Showtime dahil sa pansamantalang pagsuspinde ng network sa programa.

Wala mang fresh episode ang It’s Showtime pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalabas ng fresh episode ng mga teleseryeng FPJ’s Ang Probinsyano, Bagong Umaga, Huwag Kang Mangamba, Walang Hanggang Paalam at Almost Paradise. Pati na rin ang mga show katulad ng Your Face Sounds Familiar, Aja Aja Tayo Sa Jeju, MMK at iba pa.

Ilang araw ng lagpas sa halos 7,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 at nakababahala na ang mga pangyayari. Mas mabuti nga naman na huwag na lang magdaos muna ng live show para makaiwas sa pagkalat ng nakamamatay na virus.

Keep safe everyone.