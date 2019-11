IS SHE ‘THE ONE’? Mark Herras, gusto nang pakasalan si Nicole Donesa

ADVERTISING

SA DINAMI-DAMI ng nakarelasyon ng Kapuso actor and original Ultimate Male Survivor ng Starstruck na si Mark Herras, mukhang nahanap na nga niya ang ‘the one’ na ihaharap niya sa dambana for a happily, ever after.

Sa mga hindi nakakaalam dahil hindi na siya as controversial as before, Mark Herras is now in a relationship with beauty queen turned actress na si Nicole Donesa.

Ngayong Sabado ay featured ang lovebirds for the first time bilang magkasintahan sa ‘Magpakailanman’ sa episode na pinamagatang ‘Langit Ka, Lupa Ako’. Kuwento ito ng magnobyong hindi pwedeng magkatuluyan dahil ang lalaki ay Pinoy na mula sa mahirap na pamilya habang ang babae ay may Chinese blood at arranged to be married to a fellow chinoy. Mano Po lang ang peg?

Nagkakilala sina Mark at Nicole sa set ng afternoon series na ‘Bihag’ na ipinalabas din ngayong taon. Kasama sa programa sina Max Collins, Jason Abalos, Sophie Albert, Neil Ryan Sese at Jade Lopez. Dahil madalas na sila magsama sa taping towards the end of the series, tuluyan na nga nilang na-bihag ang puso ng isa’t isa.

Kung titingnan natin ang mga larawan ng bagong showbiz couple, mukhang at peace ngayon si Mark. Mukhang si Nicole na nga ang tamang babae para sa kanya. Ilan sa mga naging girlfriend ng aktor ay sina Cristine Reyes, Jennylyn Mercado, Ryza Cenon, Marian Rivera, Rhian Ramos, Lian Paz of EB Babes, Ynna Asistio and Winwyn Marquez. Iba rin, ‘huh!

ADVERTISING

Nang tanungin kung may kasalan na mangyayari in the near future, pareho silang positibo sa pagsabi ng ‘soon’. Tutal, 33 years old na si Mark at nasa marrying age na talaga.

Mark and Nicole, good luck sa inyong relationship! Stay happy and in love!