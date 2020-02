Is Jane Oineza Regal Entertainment’s Movie Princess?

ADVERTISING

SA WEDNESDAY NA ipapalabas ang pelikulang ‘Us Again’ na pinagbibidahan nina RK Bagatsing at Jane Oineza na mula sa direksyon ni Joy Aquino. Ito bale ang Post-Valentine presentation ng isa sa pinakamalaking movie outfits ng bansa.

Marami ang nakakapansin na hindi man visible sa TV ang childstar turned drama actress na si Jane, hindi naman ito factor para mawalan ng interest sa kanya ang mga Monteverde. Pagkatapos ng success ng 2017 MMFF surprise hit na ‘Haunted Forest’ na pinagbidahan ng dalaga with Jameson Blake, Jon Lucas and Maris Racal, pinapirma ito ng guaranted movie contract at ilan sa mga pinagbidahan niya ay ang pelikulang ‘Finding You’ with Jerome Poncena first directorial job ni Easy Ferrer at ang barkada movie na ‘Ang Henerasyong Sumuko sa Love’ with Tony Labrusca, Jerome Ponce, Myrtle Sarrosa and Albie Casino under Jason Paul Laxamana.

This time ay sila na sa wakas ni RK Bagatsing ang magkatambal sa ‘Us Again’. Madami ang natuwa sa trailer dahil kahit na mukhang may hugot ang nasabing pelikula, tila may kakaibang atake ito. It helps din na like Jane, competent actor din si RK.

Unang nagkasama ang dalawa sa ABS-CBN show na ‘Araw Gabi’. Nagkaroon sila ng love angle doon, pero hindi naipush ng todo. Kaya naman laking tuwa ng mga ‘RKANE’ fans dahil sa wakas ay bidang-bida na ang mga idol nila. Happy man o hindi ang ending, at least sila ang gumaganap sa lead roles.

Now, we can’t help but wonder bakit nga ba matagal-tagal nang walang regular show si Jane? Kunsabagay, mukhang mas okay naman na mas maging active ito sa paggawa ng pelikula dahil iba rin ang value nito. Sa katunayan, parang bagay nga na tawaging ‘Regal Movie Princess’ si Jane dahil sure kami na after this movie ay meron na ito kaagad na follow-up movie project. Taray lang, ‘di ba?!

Showing na ang ‘Us Again’ this coming Wednesday, February 26.