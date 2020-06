INNOCENT YET FIERCE: Rhen Escano, bagong Lolita ng Viva Films

ADVERTISING

MATAGAL-TAGAL na rin sa showbiz ang ngayo’y rising star ng Viva Artists Agency na si Rhen Escano. Kung Kapuso viewer ka, most likely ay napanood mo na rin si Rhen sa ilang programa ng GMA-7 tulad ng Tween Hearts, Legacy at Let the Love Begin. Maaari na napansin mo siya, pero hindi mo alam ang pangalan niya. Hindi kasi siya masyadong na-push ng original home network niya.

Last year ay matapang na ginawa ni Rhen Escano ang pelikulang ‘Adan’ with former beauty queen Cindy Miranda. Maliban sa lesbian scenes ng dalawa kung saan naghalikan sila at tinodo ang romansa (may paghahaplos ng dibdib na naganap), pareho rin na nag-topless ang dalawa. Kumbaga, talagang tinodo na nila ng bonggang-bongga!

Ipinalabas sa mga sinehan ang sexy thriller movie nila at marami ang nagsabi na maganda ang kombinasyon ng dalawa. Si Rhen ay mukhang inosenteng Lolita habang si Cindy naman ang mystery girl you’d love to date. Lalong umingay ang pangalan ng dalawa nang ipalabas sa iFlix ang pelikulang ‘Adan’ for a limited time. Nasolb tuloy ang ‘quarantine needs’ ng ilang kalalakihan at kababaihan, huh?

This time ay sa Netflix naman nangabog si Rhen Escano. This time, she plays a special role sa Xian Lim-Cristine Reyes starrer na ‘UnTrue’. May breast exposure muli ito at may mga maseselang eksena na talaga namang shocking para sa ilang taong makakapanood. Ang maganda kay Rhen, kahit na siya’y gumagawa ng ganitong klaseng eksena ay hindi ito bastusin tingnan. Magaling talaga siyang umarte. Nagkataon lang na wala siyang takot sa paghuhubad. Matapang ito at tingin namin ay lalo pang dadami ang challenging at dramatic roles na mapupunta sa kanya.

ADVERTISING

Dahil sa exposure ng UnTrue sa Netflix, umaani ngayon ng papuri sina Xian, Cristine at si Rhen. Kahit na hindi ito masyadong kumite during its theater run (nag-umpisa na rin ang Covid-19 scare noong late February), bawing-bawi naman sa dami ng views at good reviews ng pelikula. Mabuhay kayo!

Sa pagiging matapang ni Rhen sa paggawa ng daring roles, marami ang nagsasabi na mukhang ito ang susunod sa yapak ni Maui Taylor na kinilala bilang ‘Lolita’ ng showbiz noon dahil sa kanyang inosente ngunit mapanuksong mukha. Siya rin ang pinakasikat noon sa Viva Hot Babes na hanggang ngayon ay na-maintain nito ang kanyang kaseksihan. Rhen Escano is the new Lolita of Viva.

What’s next for Rhen Escano? On TV ay pasok na rin ito sa FPJ’s Ang Probinsyano bilang pilyang anak ni Tirso Cruz III. We’re rooting for you, Rhen!