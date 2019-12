INNOCENT LOLITA: Barbie Imperial, bagong calendar girl ng Tanduay!

ADVERTISING

INNOCENT yet seductive. ‘Yan na lang ang nasambit namin nang masilayan namin ang mga sexy photos ni Barbie Imperial bilang bagong calendar girl ng Tanduay for 2020.

Yes, ang mala-anghel na mukha at nakakaakit na titig ng dalaga ang masisilayan ng mga suwerteng barako na makakatanggap ng kalendaryong ito. Simula nang ipakilala bilang leading lady ni JM de Guzman sa Precious Hearts Romances presents Araw Gabi ang aktres ay dumami na ang mga lalaking nangangarap na mas makita pa ang hubog ng katawan nito. Ayan, wish granted!

Last week pa inannounce ang paghalili ni Barbie kay Bela Padilla bilang bagong calendar girl/endorser ng Tanduay at hindi nabigo ang fans ng dalaga dahil maganda ang mga layout. Sexy, pero hindi bastusin.

Sa mga nasasabik pa lalo sa alindog ni Barbie, puwede ninyong mapanood sa iWant ang ‘Taiwan That You Love” at may isa pa itong digital film with Elisse Joson.

Hmmm… ibig bang sabihin nito ay open na rin si Barbie Imperial sa pagpapasexy sa pelikula? ABANGAN!

