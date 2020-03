I KISSED A GIRL: Roxanne Barcelo, daring at palaban sa ‘Fluid’

ADVERTISING

SHOCKING!

‘Yan ang reaksyon ng isang Roxanne Barcelo fan na kasama ko nang mapanood niya ang official trailer ng ‘Fluid’, ang bagong digital series mula sa iWant Originals na mula sa direksyon ni Benedict Mique (Momol Nights, Wild Young Love).

Bakit shocking? Ang bidang si Roxanne ay torn between two lovers: Ang kanyang ex na pagkatapos mawala ay biglang babalik (played by Joross Gamboa) at isang hot lipstick lesbian na nagkaroon siya ng attraction (played by beauty queen Ann Collis). Sa trailer pa lang ay ipinasilip na ang hot na halikan nina Roxanne at Ann na ikinatuwa naman ng mga LGBT community na nakanood ng trailer.

From wholesome, patweetums star noon sa Click ay naging PBB housemate si Roxanne. Nang tumamlay ang kanyang showbiz career ay tinanggap nito ang offer na maghost sa isang children’s show then nagbalik ito sa paggawa ng teleserye via Amaya. Patuloy na lumaban ang dalaga at nagpaka-daring na sa ilang TV guestings at magazine pictorials. May time pa noon na binago niya ang kanyang pangalan (Roxee B, anyone?) at inilabas music video na ‘Morena’ kung saan naka-bikini ito habang sumasayaw sa beach na naging paborito ng mga bading years after ito ma-upload.

Salamat sa kanyang totoong ‘comeback’ role bilang spoiled brat na si Natalie sa ‘Wildflower’, dumami ang fans ng dalaga na karamihan ay mula sa LGBT community. Dito na rin in-embrace ni Roxanne ang kanyang inner ‘drag queen’ at nagpakabakla na ito sa kanyang TV guestings at recently sa kanyang YouTube channel.

Surely, mas lalong mamahalin si Roxanne ng kanyang growing fans sa Fluid lalo’t mukhang very careful and sensitive ang pag-atake niya sa kanyang challenging role based on the trailer. Nakaka-curious kung paano ang magiging dynamics nila nina Joross at Ann. Kasama rin sa Fluid sina Al Tantay at Janice de Belen.

Ngayon na mapapanood ang Fluid sa iWant. Sakto ito na pampakalma habang nagpapanic ang mga tao sa realidad.