HURRAY! Arjo Atayde at Maine Mendoza, engaged na!

ENGAGED NA sina Arjo Atayde at Maine Mendoza!

Ito ang masayang balita na humabol sa pagtatapos ng buwan ng Hulyo. Noong Biyernes, July 29, inanunsyo ni Maine sa pamamagitan ng pagshare ng selfies niya with her soon-to-be-husband kung saan kitang-kita ang kanyang engagement ring.

“Wait, whaaaat??? We’re engaged?!” saad ni Maine sa caption ng kanyang Instagram post na nambulabog sa social media.

Nagpost din ang actor-politician sa kanyang Instagram account na ang background ay white flowers with the words ‘Will you marry me?’ sa centerpiece.

“My turn, I will marry you cutie,” sambit ng aktor at kita rin na July 28 naganap ang wedding proposal.

Isinapubliko ang relasyon nina Arjo at Maine noong March 2019. Nagcelebrate sila ng kanilang third anniversary as a couple noong December 2021.

Naging maingat man ang dalawa sa umpisa ng kanilang pagkakamabutihan, hindi naman ipinagkait ng dalawa sa mga fans at tunay na nagmamahal sa kanila ang ilang larawan na kuha sa kanilang travels and food trips. Masasabi na kahit public na ang kanilang relasyon ay nananatili itong lie-low. Siguro ito rin ang rason kung bakit nila nalagpasan ang mga pagsubok na kanilang hinarap sa umpisa ng kanilang love story.

Congratulations, Arjo and Maine! Stay happy and in love!