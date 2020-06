HUBADERA NO MORE: Kim Domingo, hindi na komportable sa pagpapasexy

ADVERTISING

SA WAKAS ay natuloy din ang pag-launch ng Youtube channel ng Kapuso sexy actress na si Kim Domingo. Bago pa man nagkaroon ng Enhanced Community Quarantine sa Pilipinas ay nangako ang dalaga na kakaririn na niya ang vlogging. Pagkaraan ng ilang buwan ay nakapag-upload na rin sa wakas si Kim.

Para sa kanyang debut as a vlogger, sinagot ni Kim ang ilan sa mga katanungan na ipinadala ng kanyang mga fans. From wholesome to naughty questions ay kalog na sinagot ito ni Kim and that includes kung ano ang ginagamit niyang daliri sa pag-pick ng kanyang nose at kung gumagamit ba ito ng t-back panty. Kaloka kayo!

Kung fan kayo ni Kim Domingo mula sa kanyang car show modeling days, hindi naman sikreto na ang pagpapasexy sa mga pictorials at sa mga video apps ang naging daan para makilala si Kim. Ang paglabas niya sa isang men’s magazine ang naging hudyat para kunin siya ng GMA Network at gawing sexy actress.

Dahil nakitaan na rin ng timing sa pagpapatawa, ipinasok ito sa Bubble Gang at naging sexy kontrabida na rin sa mga programa tulad ng ‘Juan Happy Love Story‘ kung saan trending gabi-gabi ang naughty scenes nila ni Dennis Trillo, ‘D Originals kung saan isa siya sa mga bida pero litaw na litaw pa rin ang kanyang kaseksihan, sa ‘Super Ma’am‘ na si Marian Rivera mismo ang pumili sa kanya bilang kontrabida at ang last show nito ay ang horror-drama na ‘Hanggang sa Dulo ng Buhay Ko‘, where she played a dual role.

Bago pa niya gawin ang huling teleserye niya ay siya dapat ang gaganap na kabit sa nakaka-high blood na afternoon series ng GMA last year na Bihag na pinagbidahan nina Max Collins at Jason Abalos. Nag-storycon na si Kim para sa show pero nag-backout ito last minute kaya naman si Sophie Albert na ang humalili sa kanya.

Nagdesisyon si Kim na unti-unti kumawala sa kanyang ‘pantasya ng bayan’ image dahil hindi na siya komportable rito. Naging vocal ito sa pagsabi na gusto na niya bawasan ang pagpapasexy. Nagsimula ito nang makasama siya sa ‘Super Ma’am’. Inamin naman ng aktres na nagbago ang pakikitungo ng original fanbase niya sa kanya dahil sa sudden change of image.

“‘Yung mga dating humahanga sa akin, sumusuporta noong time na hubadera ako, ang dami nila! As in, ang tunog ng pangalang Kim Domingo, pantasya ng bayan. Hindi sa pagmamayabang, pero pumutok talaga ‘yung pangalang Kim Domingo noong nagpa-sexy ako.

“Maraming nawala pero ang hindi n’yo alam maraming pumalit doon sa mga nawala. Mas maraming taong nagmamahal sa akin ngayon. May mga nawala pero may mga pumalit.”

Sa ngayon ay regular na napapanood sa Friday gag show na ‘Bubble Gang’ si Kim na nagpaparticipate pa rin naman sa mga naughty skits. Ito nga ba ang tamang career move para kay Kim? Abangan na lang natin!