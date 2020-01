HOT HUNK DADDY: Piolo Pascual, nanunukso sa mga sexy shirtless photos online!

ADVERTISING

ANG SEXY ni Piolo Pascual sa mga Instagram postings niya lately.

Shirtless si Papa P. na very seldon mo makikita sa mga pictures niya sa showbiz.

Pero sa pa-pandesal ng aktor na nagsusumigaw ang kaseksihan na punom-puno ng “libog”, naglipana ang mga photos niya na may pa-abs at pa-hair sa armpit na para sa karamihan ay sexy sa social media na syempre ikinatutuwa ng mga fans niya na mga girls at lalo na ng mga bekis na type na type siya.

May paliwanag ang aktor sa mga naglalabasan na mga pictures na oozing with “libog” na mga photos na viral at trending sa social media ngayon.

Paliwanag ng aktor tungkol dito: “Hindi ako ‘yun (nagpo-post). I have my social media person that handles my social media accounts. I do my IG stories. I’m always topless. I’m sorry about that,” sabi ni Papa P. sa isang recent interview sa kanya.

Dagdag pa ng ng aktor “I’m always on the beach, most of the time and I would just share photos with them just to update and to tell them where I am, what I’m doing,” paliwanag niya.

Sa ngayon, rest-rest muna ang aktor and getting ready sa dalawang new movies na gagawin niya in 2020. I just don’t know kung sa dalawang movies niya for this year ay kasama na sa line-up ang project nila ni Claudine Barretto at Judy Ann Santos na matagal na hiling ng mga tagahanga nila.